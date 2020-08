El tiroteo a Jacob Blake por parte de un policía de Wisconsin ha vuelto a provocar la indignación del deporte en Estados Unidos. Los Milwaukee Bucks de la NBA incluso se negaron a jugar su partido de los playoffs.

Y es que el racismo en Estados Unidos, desgraciadamente, es algo cotidiano. Y no sólo allí. Louis Bullock, exjugador del Real Madrid de baloncesto, ha desvelado que sufrió racismo en Madrid por parte de un agente de policía.

"Yo tuve un momento malo, en Madrid. Calle Serrano. Hubo un policía que me trató muy mal, quiso que me moviese rápido, había tráfico y empezó a insultarme y a tratarme mal. A mí me sentó muy mal lo que me dijo, estuve llorando, aquel policía fue racista conmigo. Me hizo llorar, solo porque era negro", ha contado en una entrevista a 'Radio Marca'.

Asimismo, Bullock también vivió en primera persona el racismo en Estados Unidos. "Yo tuve mi primera experiencia con la policía a los 18 años, cuando nos pararon porque íbamos cnco negros en el mismo coche y nos trataron muy mal", ha relatado.

"Sobre esto hay que hablar con los niños. Cada vez que los hijos negros salen de casa los padres les dicen que tengan cuidado, eso no pasa con los niños blancos", ha indicado.