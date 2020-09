LeBron James está mosqueado por el resultado del MVP. El jugador estrella de Los Angeles Lakers, que está en las finales de la Conferencia Oeste, compareció tras el envite ante Denver Nuggets y no pudo ocultar su sorpresa... y su enfado.

Y es que el angelino cayó ante Giannis Antetokounmpo en una votación en la que sorprende la diferencia de votos que uno y otro recibieron en primer lugar.

Mientras que el de los Bucks consiguió 85 votos de 101 posibles en primer lugar, James tan solo obtuvo 16.

"Me cabreó tener solo 16 votos de primer lugar para el MVP. Eso es lo que me enfadó, más que cualquier otra cosa", afirmó el de los Lakers.

LeBron, eso sí, no dijo que Giannis no mereciera el galardón: "No, no digo eso, solo digo que algunas cosas no están en mi mano".

James anotó 15 puntos en el triunfo de los Lakers en el primer partido de la final de la Conferencia Oeste.

El encuentro acabó por 126 a 114, con un Anthony Davis estelar que terminó el partido con 37 puntos.