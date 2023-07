Carlos Alcaraz contagia allá por donde va, y en 2023 muchos amantes del tenis se han convertido en fieles seguidores del tenista de El Palmar. Uno de ellos fue Jimmy Butler, la estrella de los Heat que en el Masters 1000 de Miami aprovechó la ocasión para conocer a Carlitos.

Desde aquella famosa conversación que mantuvieron mientras Carlitos entrenaba se forjó una gran amistad, y en más de una ocasión el número 1 del mundo ha destacado su simpatía. De hecho, en cuartos de final ante Holger Rune, Butler estaba en el box de Alcaraz en Wimbledon siguiéndole muy de cerca.

Si el escolta ya se entusiasmó con el último punto ante Medvedev en semifinales, lo de la final ya fue caso aparte. El gigante estadounidense siguió la final de Alcaraz y Djokovic en medio de una cena porque se encontraba de gira promocional en Asia.

A pesar de la velada, Jimmy Butler seguía con la misma euforia a través de su teléfono móvil obligó al resto de la mesa que se bebiese un chupito por cada set que ganaba Carlitos. Después del partido tampoco podía faltar su felicitación, pero lo más viral en redes fueron los tres chupitos que se bebieron sus acompañantes.

Jimmy Butler was watching Carlos Alcaraz play Novak Djokovic yesterday

“For every set that Carlitos wins, everybody has to take a shot” 😂 pic.twitter.com/ZutT1ttMbq