"Me encanta jugar, me encanta competir, pero no lo sé. Tengo mucho en lo que pensar sobre si seguir jugando al baloncesto": estas fueron las palabras con las que LeBron James hizo saltar las alarmas a los amantes del baloncesto.

The 'King' cayó eliminado en las finales de la Conferencia Oeste por los Nuggets de Jokic, que terminaron siendo los campeones. Al final del partido sembró al incertidumbre, pero un mes después, el mundo del deporte tiene una gran noticia: LeBron no se retira.

En una entrega de premios en 'ESPN', LeBron ha despejado las dudas y de paso a tranquilizado a los fans de la NBA.

"No me importa cuántos puntos meta o lo que pueda o no hacer sobre la cancha", dijo. "La pregunta de verdad para mí es ésta: "¿Puedo jugar sin mentirle al deporte?. El día que no le pueda dar al baloncesto todo lo que tengo será el día en el que lo deje", añadió. "Afortunadamente para vosotros, chicos, ese día no es hoy", expresó.

De esta forma, jugará su 21ª temporada en la NBA. Todavía hay LeBron para rato teniendo en cuenta que el quedan dos años de contrato en la franquicia angelina, e incluso puede que en un futuro no muy lejano pueda jugar con su hijoBronny.