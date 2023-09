España se juega estar en los cuartos de final del Mundial de baloncesto. Sí, se la juega. Se la juega sin opción al fallo. Sin posibilidad de perder. Sin poder cometer otro error. Sí, solo ha sido uno, pero en este título, en este torneo, una derrota te pone en apuros. Y dos derrotas directamente te dejan fuera.

No suena bien. No suena nada bien. Pero suena incluso peor sabiendo que España tendrá en frente a una de las candidatas. A una de las favoritas. Sabiendo que España tendrá en frente a Canadá. A la Canadá de R.J. Barret. A la Canadá de SGA. De Shai Gilgeous Alexander.

De uno de los mejores jugadores del Mundial. De uno de los mejores de la NBA. De la gran estrella de Oklahoma City Thunder. Está de dulce. Lo estuvo con su franquicia y lo sigue estando con su selección.

Brasil ya mostró el camino

Sí, sin duda no suena bien. Pero que no suene bien no quiere decir que sea una misión imposible. Porque España es la actual campeona del mundo. Porque es la actual campeona de Europa. Porque Brasil, a quien 'La Familia' ya ha derrotado, venció al combinado norteamericano.

Así que sí. Sí se puede. Sin duda. Se puede y se debe. Se debe ya no solo por el Mundial, sino por París. Por los Juegos Olímpicos. Porque vaya preolímpico hay. Porque hay un riesgo, real, de que España se quede fuera de la cita olímpica en la capital francesa.

Con la duda de Sergio Llull, tocará no volver a repetir la pájara vivida ante Letonia. Ante una Letonia sin Porzingis. Un combinado que pasó por encima de los de Scariolo en el último cuarto. Sí, esa pájara no puede volver a suceder. Porque si pasa de nuevo... se acabó.

Los Hernangómez a buen seguro tendrán algo que decir, al igual que Juan Núñez, Santi Aldama, Garuba, Rudy y demás. Porque se avecina un partido clave. Porque es simplemente una 'final'. Porque no vale otra cosa que no sea ganar.

Horario y dónde ver

El partido que disputarán España y Canadá, del Mundial de baloncesto 2023, se jugará a las 15:30 hora peninsular de España (una hora menos en las Islas Canarias), y se podrá ver en directo en La 1 de RTVE.