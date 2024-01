La trayectoria de Ricky Rubio en la NBA no ha pasado desapercibida. Ya no solo por lo que ha mostrado durante todos estos años en la cancha, sino por todos esos jóvenes a los que inspiró y acompañó en su desarrollo y que ahora están en lo más alto del baloncesto americano.

Tan solo un año le fue suficiente a Ricky para dejar huella en un joven Devin Booker tras su paso por los Phoenix Suns en la temporada 2019-2020: "Aunque fuera un año, él tuvo mucho impacto en mi carrera. Su liderazgo de veterano, su inteligencia, su enfoque. Alguien que siempre se preocupaba por ti, estuviera en el equipo o incluso cuando él se fue también".

"Una carrera asombrosa, alguien al que he estado siguiendo desde que tenía 15 o 16 años en España, él se ha ganado el respeto de todos aquí. Una gran carrera, ojalá él juegue más tiempo, pero todo el mundo toma su decisión. Le echaré de menos en la pista, pero es un amigo para siempre", señalaba Devin Booker en rueda de prensa.

Otra de las figuras actuales de la NBA que recordará a Ricky Rubio como uno de sus mentores es Donovan Mitchell, quien compartió vestuario con el base catalán en los Jazz y en los Cavaliers: "Hay tantas cosas diferentes en la pista que me ha enseñado que estoy genuinamente agradecido y que he llevado conmigo durante toda mi carrera".

"Pero también como persona. He estado en su casa en España, conozco a su familia, conozco a todos muy bien. Es tan auténtico como persona como jamás he conocido a alguien. Estoy genuinamente agradecido a él, se lo he dicho como mil veces. Ha hecho tanto por mí, por los Cavaliers, por los Jazz, por todos los sitios en los que ha estado. Sé que Darius Garland lo siente de la misma forma. Estoy feliz por él", concluyó el escolta de los Cavaliers en unas declaraciones publicadas por EFE.