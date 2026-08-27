Villamanín cumple su promesa: habrá concierto gratuito de Carolina Durante

Los detalles Tras el lío por los décimos que se vendieron de más en la Lotería de Navidad, los jóvenes de la Comisión de Fiestas cumplen su promesa: el grupo Carolina Durante tocará en las fiestas del pueblo el próximo martes.

Después de toda la problemática de los décimos ganadores del Gordo en el municipio leonés de Villamanín, Colosé Producciones -la productora que está preparando el documental sobre el conflicto acontecido en el último sorteo de la Lotería de Navidad- ha anunciado que el concierto del grupo madrileño Carolina Durante tendrá lugar el próximo 1 de septiembre.

Bajo el lema de "El día Gordo" y con el subtítulo "el final que el pueblo se merece", el cartel revela muchas pistas del grupo encargado del concierto, ya que las interrogaciones apenas tapan el rostro de los cuatro integrantes de Carolina Durante.

Además de la fecha, se ha hecho pública también la ubicación, que será en el campo de fútbol de Villamanín, con registro gratis hasta completar aforo. La apertura de puertas será a las 19:00 horas y el concierto empezará a las 21:00 horas. Los menores deben asistir acompañados para disfrutar seguros del evento y no se permite acceso al recinto con bebidas.

El concierto de la banda indie madrileña será el mejor cierre a una historia en la que ha habido de todo. El mismo día que la Lotería de Navidad trajo la suerte a Villamanín, los jóvenes de la Comisión de Fiestas que repartió el premio avisó de que en 2026 se avecinaban unas fiestas históricas y se refirieron concretamente a un nombre como es el de Carolina Durante.

En aquel momento, ninguno era consciente del conflicto que vendría después a raíz del error de las papeletas para el sorteo de la Lotería de Navidad. La actuación de Carolina Durante fue una de las ideas de la lista de deseos que se le ocurrió a la comisión de fiestas, aunque, finalmente, se acabará cumpliendo.

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