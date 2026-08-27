"Todas las hipótesis están abiertas": los ladrones robaron gran parte del Tesoro de Villena en cuestión de minutos

Los detalles El alcalde de Villena ha contado que solo han quedado tres vasijas de plata, un brazalete, gran parte de los adornos del bastón, una de las cuatro coronas -que “se les ha caído” a los ladrones- y la arracada (los pendientes).

Los autores del robo del Tesoro de Villena se han llevado gran parte de las piezas que formaban parte de esta colección del Museo de Villena (MUVI) en cuestión de minutos en torno a las 5:20 horas de esta madrugada, lo que ha provocado que saltaran las alarmas del complejo, ha informado el alcalde de este municipio alicantino, Fulgencio Cerdán.

El regidor, en una rueda de prensa donde se ha mostrado visiblemente afectado por el robo, ha explicado que minutos antes habían saltado también las alarmas del polideportivo, un suceso que puede tener relación con el asalto al museo aunque todavía no está confirmado.

Cerdán ha detallado que tan solo han quedado tres vasijas de plata, un brazalete y gran parte de los adornos del bastón, así como tan solo una de las cuatro coronas, que “se les ha caído” a los ladrones, y la arracada (pendientes).

El alcalde ha hecho estas declaraciones ante la fachada del MUVI, en la que también han participado el subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante, Manuel Pineda, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Alicante, Francisco Poyato.

Según Pineda, el aviso de que la empresa de alarmas había detectado que estas habían saltado ha entrado a la Guardia Civil a las 5:23 horas y rápidamente se ha puesto en marcha el dispositivo de Guardia Civil y Policía Judicial, que han determinado la comisión del robo.

Por el momento "todas las hipótesis están abiertas", ha afirmado el subdelegado, que ha añadido que "la idea es que se esclarezca cuanto antes" y poder recuperar el Tesoro, "que va a ser el objetivo fundamental". Por su parte, Poyato ha declarado que por el momento no hay ninguna conclusión y que tienen "todas las imágenes" del robo.

El coronel jefe ha confirmado que son "varias personas con varios vehículos", sin concretar cuántos han sido. Por el momento, se ha hecho cargo de la investigación la Unidad Orgánica de la Comandancia de la Guardia Civil en Alicante.

"Estamos absolutamente desolados", ha afirmado el alcalde, quien ha explicado durante la rueda de prensa que estaba "temblando" y que a los villenenses este suceso les "destroza".

"Es parte de nuestro patrimonio y parte de nuestra riqueza y de lo que nos sentimos orgullosos", ha remarcado para enviar también un mensaje a todos sus vecinos, que -según ha dicho- "se tienen que estar sintiendo al menos como yo me siento en estos momentos".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido