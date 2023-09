Víctor Erice nos introduce en su nueva película como narrador de una historia muy suya. Como dice José Coronado, protagonista de la cinta, "como una matrioska, cine dentro del cine".

Ese director en la ficción, al que interpreta Manolo Solo, que ve su rodaje interrumpido proyecta en cada fotograma el universo personal de Erice. "Tenía la tensión de que esta película no se pudiera hacer como él la quiere hacer", dice Solo, "como él no pudo hacer 'El Sur', como no pudo hacer 'El embrujo de Shanghai".

La historia de 'El embrujo de Shanghai' fue una de las más sonadas del cine español de los 2000. El productor Andrés Vicente Gómez encargó a Erice un guion que luego dirigiría, pero acabó siendo Fernando Trueba quien se haría cargo del proyecto. Erice, justo cuando se iba a estrenar la de Trueba, publicó su guion.

Como parte de ese "pasado Erice" está la actriz Ana Torrent, a la que el cineasta descubrió para 'El espíritu de la colmena'. "Es por Víctor por lo que me dedico al cine", cuenta Torrent, que también descubre que buena parte de lo que hay en su personaje es un "reflejo muy grande de él y de su relación conmigo, como el momento en el que yo reivindico que soy Ana. Fue un momento muy especial. Yo, de hecho, cuando leí el guion me quedé helada".

Helados también se quedaron José Coronado y Manolo Solo con el resultado final. Ninguno vio nada hasta Cannes y confiesan que fue una experiencia "absolutamente tremenda".

Con siete minutos de aplausos ha sido recibida esta obra que es casi un testamento vital.