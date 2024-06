El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido este martes una nueva carta a la ciudadanía tras la citación de su mujer Begoña Gómez como investigada por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. En la carta, que ha compartido Sánchez en su cuenta de X, ha asegurado que tanto él como su mujer están "absolutamente tranquilos" ante un "zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes". "Lo que no lograron en las urnas, pretenden alcanzarlo de manera espuria", ha añadido Sánchez.

Así, el presidente del Gobierno ha criticado que el juez haya dictado una resolución que puede "condicionar" la campaña electoral de las europeas al anunciar la citación de su mujer tan "solo cinco días antes de que se celebren las elecciones al Parlamento Europeo", lo cual, dice, "resulta extraño". "Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones", ha denunciado.

Apenas han pasado dos meses desde que Sánchez compartiera su primera carta a la ciudadanía en la que anunciaba que se tomaba cinco días de "reflexión" para decidir si "merecía la pena" continuar al frente del Ejecutivo. Tras varios días alejado de la opinión pública, y apenas unos días antes de comenzar la campaña electoral catalana, Sánchez anunció que no abandonaría su cargo.

En esta segunda carta, precisamente, Sánchez ha hecho alusión a la primera que compartió el pasado 24 de abril. "Como ya recordará, en mi anterior carta denuncié la deriva de una coalición reaccionaria capitaneada por el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal -o por el Sr. Abascal y el Sr. Feijóo, tanto monta, monta tanto-, para usar todos los medios a su alcance con el fin de quebrarme en el plano político y personal. Su objetivo es que yo renuncie, que dimita. Incluso, como supimos ayer, tratar de forzar mi salida de la Presidencia del Gobierno con una moción de censura mediante una alianza 'contra natura'. Todo les vale", ha espetado el presidente.

Ante esto, Sánchez defiende que su horizonte "permanece inalterable" y avanza una "coreografía diseñada por la coalición ultraderechista" que veremos en los próximos días "para intentar condicionar las elecciones y debilitar al Gobierno". "Begoña y yo sabemos perfectamente por qué la atacan. Ninguno de los dos somos ingenuos. Lo hacen porque es mi pareja", ha sentenciado Sánchez.

"Estos días leerá y escuchará usted mucho ruido y aún más furia en tabloides digitales nacidos para propagar bulos, en platós de tertulias televisivas y radiofónicas al servicio de amplificar esa desinformación, y en tribunas donde se rasgarán las vestiduras el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal. Todo, mentira. Un gran bulo. Uno más", ha afirmado.

Para Sánchez, esta estrategia busca "interferir en el resultado electoral" de las elecciones europeas que tendrán lugar este domingo 9 de junio, vaticinando "días de ruido". "También quedan más de tres años de Gobierno, de progreso y de avances", finaliza su carta Sánchez.

