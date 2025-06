UTECA celebra que el Observatorio de Publicidad Responsable anime a la inversión en medios con entornos éticos, seguros y transparentes

La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) celebra la creación del Observatorio de Transparencia y Responsabilidad Publicitaria, una iniciativa conjunta de la consultora Presidentex y la Universidad de Nebrija nacida con el objetivo de promover entornos éticos, sostenibles y seguros para los anunciantes y la sociedad en su conjunto.

El presidente de UTECA, Eduardo Olano, destaca "la relevancia y los beneficios que el Observatorio tendrá para el sector publicitario y la sociedad, dado que los anunciantes van a tener más información para poder decidir sus inversiones".

La universidad Nebrija ha acogido este jueves el acto de presentación del Observatorio con una mesa redonda en la que ha participado el presidente de UTECA, Eduardo Olano, junto a Marta Perlado, directora del Observatorio y decana de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija; Francisco J. González, cofundador de Presidentex y director asociado del Observatorio; Mar España, jurista y expresidenta de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD); y Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC).

El Observatorio puesto en marcha por la Universidad Nebrija y la consultora Presidentex analizará el impacto social, económico y ético de la publicidad, especialmente en lo relativo a la gestión y compra de medios.

Durante su intervención en el acto de presentación del Observatorio, Olano ha reclamado la necesidad de una regulación que no afecte únicamente a las televisiones, sino al mundo audiovisual en su conjunto, incluidas las plataformas, "cuyo lema es que no son responsables de los contenidos editoriales", lamentó. Recordó que, hace quince años, una institución como este Observatorio no hubiera sido tan pertinente porque la regulación era más uniforme en un mercado muy diferente, "pero con la llegada de las plataformas y las redes sociales, una iniciativa como esta es muy necesaria". En este contexto, ha augurado "una gran notoriedad y éxito" a la iniciativa, y ha expresado su deseo de que contribuya a extender la regulación.

Ante la ausencia de una regulación igualitaria y la falta de control editorial de los contenidos por plataformas y redes sociales, el presidente de UTECA ha resaltado la capacidad que tienen los anunciantes para "ser el freno" a la actuación de grandes plataformas y redes sociales.

Sobre la forma de actuar del Observatorio, su directora, Marta Perlado, ha manifestado que el propósito es resaltar las buenas prácticas publicitarias. El Observatorio elaborará un marco de criterios que permitirá distinguir medios y soportes publicitarios. En este sentido, para el Observatorio medios responsables son aquellos que garantizan un entorno seguro, ético y transparente para anunciantes, usuarios y el conjunto de la sociedad. Este tipo de medios incluyen control del contexto publicitario, métricas verificables, ausencia de fraude, respeto a la privacidad en el uso de los datos, transparencia algorítmica, protección de los menores, apoyo al periodismo riguroso y publicidad inclusiva, entre otros elementos.

¿Qué es UTECA?

Constituida en 1998, la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) representa y defiende los intereses comunes de las televisiones comerciales en abierto en el ámbito nacional, comunitario e internacional. Forman parte de UTECA Atresmedia, DKISS, Mediaset, Net TV, Real Madrid TV, TEN, TRECE y VEO TV. Los asociados gestionan 21 canales de Televisión Digital Terrestre.