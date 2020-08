"El tuit con más me gusta. Una despedida digna de un Rey". Así confirmó la cuenta oficial de Twitter que el mensaje de la muerte de Chadwick Boseman se había hecho viral batiendo récord de 'me gusta' en la red social con 7,4 millones. Una cifra que supera con creces el segundo puesto en la lista: Barack Obama, quien en 2017 consiguió 4,3 millones de 'me gusta' al subir una fotografía suya acompañada de una frase de Nelson Mandela.

A través de Twitter, la cuenta del actor comunicó su fallecimiento el sábado a los 43 años como consecuencia de un cáncer de colon que le diagnosticaron en 2016. Según el mensaje, en los últimos años la enfermedad había avanzado, pero Boseman luchó hasta el final "estos últimos cuatro años".

Durante la enfermedad, el actor continuó trabajando en películas como 'Da 5 Bloods: Hermanos de armas' y 'August Wilson's Ma Rainey's Black Bottom', entre otras. Todas ellas fueron grabadas mientras que el actor se sometía a "innumerables intervenciones y quimoterapia". El comunicado también explicaba que el actor había muerto en casa, acompañado de su "familia y de su mujer".

Comprometido, trabajador y de talento irreal: así le recuerdan sus compañeros

Los usuarios de Twitter se unieron a la despedida del actor estadounidense a través del hashtag #WakandaForever, en el que le dedicaron emotivas palabras acompañadas de imágenes y escenas de sus películas.

Además de sus fans, sus compañeros de profesión también acudieron a las redes para rendirle homenaje. En el caso de Chris Evans, con quien protagonizó tres de las cuatro películas de Marvel, expresó que estaba "totalmente devastado" tras la noticia. "Chadwick era especial. Único en su especie. Era un artista comprometido y siempre curioso. Tenía aún mucho trabajo asombroso que hacer", lamentaba.

En la misma línea, se despidió el actor Mark Ruffalo, quien fue incapaz de no reparar en el año tan catastrófico que está siendo 2020: "Todo lo que tengo que decir es que todas las tragedias con las que nos está golpeando este año solo se han hecho más profundas con la pérdida de Chadwick Boseman. Qué hombre, qué talento inmenso", escribía. Por su parte, su compañera de reparto en Marvel, Brie Larson recordó: "siempre se tomaba un tiempo para ver cómo estabas y te daba ánimos si te sentías insegura".

El homenaje al actor también aterrizó en Instagram donde la actriz Ángela Basset contó cómo conoció a Boseman, "mucho antes de su histórico Black Panther": "cuando recibí mi título honorífico de la Universidad de Howard él fue mi estudiante asignado para acompañarme". La artista ha aprovechado la ocasión para expresar su gratitud por haber compartido tantos momentos con el actor del que ha destacado su "dedicación, talento irreal y risa contagiosa". "No estás muerto, sino que has volado lejos. Descansa ahora, dulce príncipe", se despedía Basset.