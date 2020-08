El actor Chadwick Boseman ha fallecido en la madrugada de este sábado a los 43 años a causa de un cáncer de colon contra el que llevaba luchando desde hace cuatro años. Su papel más conocido fue como protagonista de la película Black Panther, encarnando al rey T'Challa.

Ha sido desde la cuenta personal del propio actor desde la que se ha hecho el anuncio de la noticia. Black Panther obtuvo el reconocimiento por parte de la comunidad afroamericana y de la crítica, obteniendo tres Oscars en 2019 y convirtiéndose en la película de superhéroes más premiada de la historia.

Además de Black Panther, Boseman también participó en otras tres películas del universo Marvel: Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Otras de sus películas más conocidas fueron Marshall, 42, Get on Up, Da 5 Bloods o Ma Rainey's Black Bottom.