Día triste este para los amantes del cine y, en especial, para los que disfrutan con las películas de superhéroes de Marvel. Chadwick Boseman, actor conocido en gran parte por su papel en 'Black Panther' como el rey T'Chala, ha muerto a causa de un cáncer de colón diagnosticado en 2016, y Lewis Hamilton, 'poleman' en Bélgica, ha querido recordarle desde Spa.

"He amanecido con na noticia muy triste, la del fallecimiento de mi amigo Chadwick. Es un año duro y muy pesado. Ha sido muy complicado concentrarme y he querido pilotar a la perfección", dijo el hexampeón del mundo de F1.

El piloto de Mercedes quiso agradecer a Boseman todo lo que ha hecho: "Ha demostrado a los niños que todo es posible con sus películas. Lo que ha hecho para nosotros es increíble".

Hamilton ha logrado en Spa su sexta pole en Bélgica: "Ha sido una sesión muy limpia e iba mejorando en cada vuelta".

"He estudiado los rebufos. Somos más fuertes en el primer y en el tercer sector, pero en el segundo no. Quería aire limpio, y encontrar equilibrio en el alerón delantera no es fácil", admitió Hamilton.

Y es que su vuelta en Q3 fue prácticamente perfecta: "No he cometido ni un error y ha sido una grandísima vuelta. Estoy muy feliz".

Hamilton ha superado en la clasificación del GP de Bélgica a Valtteri Bottas, su compañero en Merecedes, y al Red Bull de Max Verstappen.

Carlos Sainz, por su parte, arrancará desde la séptima plaza en una jornada horrenda de Ferrari. Tanto Vettel como Leclerc han caído en Q2 tras superar, por los pelos, la primera ronda de eliminación.

