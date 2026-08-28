Dolly Parton se fue, pero su voz tiene una última cita: una canción inédita que no sonará hasta 2046

Flores y otros objetos en memoria de Dolly Parton son depositados en la entrada de su casa

Los detallesAntes de morir, la artista dejó grabada 'My Place in History', una canción inédita que guardó en casete y CD dentro de una cápsula del tiempo y que no se abrirá hasta el 19 de enero de 2046, su centenario.

La muerte de Dolly Parton ha conseguido algo poco frecuente en un Estados Unidos habituado a la polarización: poner de acuerdo a un país entero en la despedida de una de sus grandes figuras culturales. Las banderas ondearán a media asta durante una semana en su recuerdo. Pero, aunque la estrella del country se ha marchado, su voz todavía no ha dicho la última palabra.

Dolly Parton, fallecida el pasado martes a los 80 años, dejó guardada una canción secreta en una cápsula del tiempo que está previsto abrir el día en que se cumpla el centenario de su nacimiento, el 19 de enero de 2046. Una última canción, una voz llegada desde el pasado para volver a escucharse dentro de dos décadas.

El tema, titulado 'My Place in History', fue guardado en dos formatos —casete y CD— en una cápsula del tiempo instalada en el parque temático Dollywood's DreamMore Resort and Spa, en Tennessee. La canción fue grabada en 2015, año en el que se inauguró el parque, y permanecerá bajo llave hasta el 19 de enero de 2046, fecha en la que Parton habría cumplido 100 años.

La cápsula del tiempo, conocida como 'Dream Box', es una caja de madera de castaño en homenaje a su tío, Bill Owens, quien trabajó por la preservación del castaño americano.

Parton admitió la existencia de esta canción inédita en el programa de televisión estadounidense 'The Kelly Clarkson Show' en 2022 y bromeó con que, posiblemente, no estaría presente para el lanzamiento del tema. La artista insistió en que, pese al paso del tiempo, se trata de una canción que merece ser rescatada.

La leyenda de la música country falleció el martes a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer. Su sobrino, Bryan Seaver, que también era su jefe de seguridad, anunció su muerte a través de un vídeo publicado en la cuenta de Instagram de la intérprete, siguiendo una petición de la propia cantante.

Cuatro días antes de su fallecimiento había ingresado en un hospital de Nashville por problemas renales y autoinmunitarios, según informó la web TMZ. Ese mismo día, había reconocido a la revista 'People' que atravesaba problemas de salud, aunque aseguró que todavía tenía muchas cosas por hacer.