Dolly Parton permitió que los médicos probasen "fármacos experimentales" en ella con la esperanza de ayudar a otros enfermos

Los detalles Su hermana Stella Parton ha revelado en X que la cantante estaba dispuesta a probar tratamientos experimentales para ayudar a otros. "Era una de las personas más generosas", ha recordado.

Dolly Parton, una leyenda cultural más allá de la música country, falleció el 25 de agosto a los 80 años tras una breve lucha contra el cáncer. Su hermana Stella Parton reveló que Dolly, conocida por su generosidad, estaba dispuesta a someterse a tratamientos experimentales para ayudar a otros. Stella recordó la relación íntima que compartían, con conversaciones y café los martes, reflejando sus raíces rurales. Dolly amaba el mundo y prefería enfocarse en lo positivo. A petición suya, se celebrará una ceremonia privada y se invita a sus seguidores a donar a la Biblioteca de la Imaginación en su honor.

Mientras Estados Unidos despide a Dolly Parton, una figura que fue mucho más allá de la música country y una de sus grandes leyendas culturales, se conoce que la cantante no solo cantó sobre un mundo mejor: dedicó hasta los últimos días de su vida a intentar hacerlo un poco mejor. Su hermana Stella Parton ha revelado que estaba dispuesta incluso a someterse a tratamientos experimentales contra el cáncer si con ello podía ayudar a otros en el futuro. Una última muestra de una generosidad que, según su familia, no fue una pose ni una construcción de su personaje público.

"Mi hermana era una de las personas más generosas, consideradas y amables que he conocido", escribió Stella en un homenaje publicado en X. "Lo que el mundo vio reflejaba exactamente quién era ella, tanto es así que, recientemente, me dijo que si no hubiera esperanza para ella, aun así permitiría que su equipo médico probara medicamentos experimentales con la esperanza de ayudar a otros en el futuro", añadió.

Dolly Parton murió el martes 25 de agosto, a los 80 años, tras una breve batalla contra el cáncer. Cuatro días antes había ingresado en un hospital de Nashville por problemas renales y autoinmunitarios, según informó TMZ. Su sobrino Bryan Seaver, que también ejercía como su jefe de seguridad, anunció su muerte a través de un vídeo publicado en la cuenta de Instagram de la artista, siguiendo —según explicó— el deseo de la propia Parton.

En su despedida, Stella recordó también la intimidad de una relación que el mundo apenas conocía: las conversaciones de los martes por la mañana, el café y los chismes entre dos hermanas que, pese a la dimensión planetaria de una de ellas, conservaban las costumbres de sus orígenes rurales. "Mis martes de café matutino nunca volverán a ser igual", escribió.

"Como buenas chicas de campo, siempre nos hemos levantado temprano. Como a ella le gustaba decir: "¡Caramba, Tedda, hacemos más trabajo antes de que salga el sol que la mayoría de la gente en todo el día!". Nos poníamos al día con los chismes, como hacen las hermanas, tomábamos café y hacíamos planes, como siempre ha sido nuestra costumbre", añadió.

También apuntó que su hermana amaba el mundo. "Yo solía criticar y quejarme de él y ella solo reía y decía: '¡Caray, Tedda! Tenemos cosas más importantes que hacer que preocuparnos por esos idiotas'. Estaba en lo correcto, y lo probó todos los días", dijo.

En un comunicado publicado en la página web de la cantante se anunció que, a petición de Dolly Parton, se celebrará una pequeña ceremonia privada para sus familiares más cercanos. El escrito también invitó a los seguidores de la intérprete a hacer una donación a la Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton en lugar de enviar flores.

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