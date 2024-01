Matías Recalt se ha convertido en la gran revelación argentina gracias a su papel en 'La sociedad de la nieve', película de J.A. Bayona. El actor ha sido el encargado de dar vida a Roberto Canessa, uno de los supervivientes que cruzó la cordillera para pedir ayuda, un papel por el que ha sido nominado al Goya a 'Mejor actor revelación'.

El intérprete ha reconocido, en una entrevista concedida a la Cadena SER, que para él no fue fácil hacer esta película, y es que antes de comenzar el rodaje tuvo que hacer frente a su propia tragedia personal. "Llegué en un momento muy difícil a la peli, en un duelo. Falleció mi padre dos meses antes, en pleno proceso de casting", ha confesado.

Recalt ha reconocido que, en ese momento, la película pasó a un tercer plano para él. Sin embargo, fueron precisamente las palabras de Roberto Canessa, la persona a la que él interpretaría, las que le dieron fuerza para continuar.

"Él me dijo: 'yo en la montaña nunca me quebré. Mi forma de no quebrarme era no dejarme atravesar por mis pensamientos'", ha contado. De esta forma, el superviviente le indicó que cuando llegaba la noche no se ponía a pensar, seguía centrado en sus cosas.

"Yo para hacer la película tuve que hacer medio lo mismo. Tuve que decir, no es el momento de esto. Vamos a hacer el duelo a la montaña, pero tengo que guardar muchas cosas de mis sentimientos abajo de la alfombra para poder hacer esta película, porque era un viaje muy largo", ha explicado.

El actor ha reconocido que las muertes y los duelos son agotadores emocional y físicamente, por lo que tuvo que realizar ese proceso para poder continuar con la película. "Creo que un poco en común tenemos eso de que, bueno, en estos momentos tan duros elegimos guardar abajo de la alfombra y seguir para adelante para poder afrontar la situación de la mejor manera, ¿no?", ha confesado, emocionado al recordarlo.

Un duro momento en el que también contó con la ayuda de sus compañeros de rodaje, con los que hizo piña durante los cinco meses que estuvieron grabando en Sierra Nevada.