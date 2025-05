Tomavistas, el festival donde confirmar el buen momento de la cantera de la música española

Empieza el calor y, antes de que llegue el verano, e incluso antes de que llegue el Primavera Sound (en Barcelona la semana que viene, desde el 4 de junio), los festivales primaverales de música abren temporada. Y lo hacen con uno de los eventos más cómodos y disfrutables del calendario: el Tomavistas.

El Tomavistas es el festi perfecto para disfrutar de la música y olvidarte de los problemas de los festivales masificados

En el parking de la Caja Mágica, con tres escenarios lo suficientemente cerca como para no terminar agotado (dos de ellos, literalmente pared con pared), con el metro a mano, autobuses urbanos e interurbanos, las barras necesarias como para no esperar años por una cerveza, un buen espacio para food trucks, baños de sobra... El Tomavistas es el festi perfecto para disfrutar de la música y olvidarte de los típicos problemas de los festivales masificados.

La primera en la frente: pablopablo

Y hay contenido suficiente como para disfrutar de la música. Sobre todo de esa segunda línea de artistas que no son archiconocidos para el gran público y que están demostrando tener mucho talento. Gente muy joven, en ocasiones, con pocos años de carrera pero que ya han ofrecido suficientes muestras como para ganarse el respeto de la crítica.

Ahí van un puñado de recomendaciones de artistas que acaban de publicar disco y que no deberías perderte

Siguiendo un estricto orden cronológico, según actúen en el festival, ahí van un puñado de recomendaciones de artistas que acaban de publicar disco y que, si todavía no has escuchado, no deberías perderte. El primero (en mi corazón es el primero en casi todas las listas) es pablopablo, un músico mayúsculo que actúa en el escenario más pequeño del festi a las 19:15.

'Canciones en Mi' es su segundo álbum. Un puñado de temas emotivos que crecen en sugerentes atmósferas como pequeños tornados anímicos. 'De vez en cuando', 'Siempre te quiero a veces' o 'Todavía' son tres ejemplos del talento de este colaborador de C. Tangana que recuerda en ocasiones a un Bon Iver latino. El cierre del disco, 'Las tuyas', es un homenaje y un recuerdo a su padre, Jorge Drexler, en el que se ríe con mucho talento del peso de su propio apellido.

Los nuevos valores: De Judeline a Carlos Ares

El jueves 29 también, pero a las 20:20, Jimena Amarillo pisará uno de los escenarios principales para presentar 'ANGÉLIKA', el tercer disco de esta artista valenciana nacida en el siglo XXI e hija de su tiempo. Con unas letras cargadas de musicalidad y lirismo, más cercanas al rap que al indie, Jimena hace unas canciones elegantes y dulces, cargaditas de espinas.

Y a las 21:25, en cuanto termine, empieza el show de Judeline. Su primer álbum, 'Bodhiria', publicado en 2024, le sirvió para hacerse con el premio El Ojo Crítico de RNE y estar nominada a Mejor Album Nacional en los Premios Ruido. Su mezcla de flamenco, trap y R&B hacen de esta artista de Jerez de la Frontera (más joven aún que Jimena Amarillo) una de las señaladas para enarbolar la bandera de las nuevas generaciones.

El viernes, Carlos Ares presentará su segundo disco, 'La Boca del Lobo'. Solo un año después de sorprender a media España con su primera trabajo, 'Peregrino', el gallego ha sorprendido con un segundo álbum igual de visceral. Compone como canta, apabullando. Y tiene uno de los directos más contagiosos y emocionantes del panorama. Parada obligada.

Los consolidados: de LoL a Caribou

Junto a estas promesas de la música nacional, el Tomavistas ofrece cabezas de cartel de primer nivel. el jueves tres mujeres acapararán los focos y las mayores multitudes: María José Llergo (un prodigio), Amaia (nadie conoce su techo) y La Mala Rodríguez (una institución en plena forma).

Si quieres comprobar de primera mano el estado de la nación musical, el Tomavistas es el festival perfecto

Para el viernes tendremos a algunos de los veteranos más queridos del panorama musical: Maika Makovski, Carlangas o Love of Lesbian actuarán antes de dejar paso a los primeros extranjeros del cartel: Doves, Bombay Bicycle Club y Caribou. Tres disparos a los pies de los asistentes que pondrán a bailar a todo el que pase cerca de los escenarios.

Y el sábado, Biznaga, Depresión Sonora y Camellos mostrarán tres versiones diferentes y complementarias de lo bien que se están haciendo las cosas en los locales de ensayo del país en los últimos años. Tres bandas ya consolidadas que buscan ampliar su público y el Tomavistas es quizás el mejor escaparate posible.

Todavía hay abonos y entradas de día disponibles, así que no lo dudes. Si quieres comprobar de primera mano el estado de la nación musical, el Tomavistas es el festival perfecto.