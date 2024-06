El festival pasado por agua en su segunda jornada, consiguió atraer a 268.000 personas con asistentes de 134 países diferentes. El 'coachella nacional' por excelencia, deja outfits de todo tipo para vivir el festival más esperado de la temporada. El recinto, un año más contó con food trucks, puestos de marcas de ropa e incluso entrevistas en vivo y en directo como fue el caso del Santander Smusic.

Los conciertos

Lana del Rey se coronó como la reina indiscutible del festival. Sus fans esperaron cinco horas para poder disfrutarla en primera fila, y pese a que se retrasó 25 minutos, demostró que la espera valía la pena. Con un aura celestial e interpretando varios de sus éxitos, la cantante se metió al público en el bolsillo en los primeros dos minutos de canción.

Así, con una imagen de artista vintage, delicada y de porcelana interpretó éxitos como 'Born to die', 'Vídeo Games' o 'Ride' al más puro estilo tumblr, con su intensidad y una visión esotérica sobre el amor, el desengaño y la sencillez. Todo el Primavera se rindió a sus pies, coreando los éxitos de la que ya es, una leyenda de la música Indie internacional.

Sza fue otra de las grandes aclamadas del festival, siendo la cabeza de cartel indiscutible del segundo día. La artista interpretó éxitos como 'Snooze', 'Kill Bill' o 'Kiss me more' con un escenario espectacular repleto de luces y proyecciones. Minutos antes de su actuación la lluvia causó estragos entre los asistentes, pero esto no fue suficiente para frenar a las miles de personas que bajo la lluvia esperaban ante la aparición de la nueva estrella del R&B.

Troye Sivan encendió el Primavera Sound con su actuación y con invitado sorpresa, Guitarricadelafuente con quien cantó 'In my room'. También fue su éxito más aclamado 'Rush' uno de los momentos más bailados de la edición con su música pop y su dominio y seguridad en el escenario que dejó sin palabaras a los asistentes.

Charlie XCX fue la encargada de poner toda la furia y la pasión como broche final del festival con su música tecno y atrevida. Toques de estrella del pop al más puro estilo del electro dance music con hits como su famosa canción 'I love it'.

Looks al estilo Coachella

La moda no pasó desapercibida en este festival reconocido como el 'coachella español'. Conjuntos modernos, atrevidos, clásicos, festivaleros y con todo tipo de alteraciones para arriesgar y elevar la moda a su máximo exponente.

Pantalones anchos, gafas de sol retro y muchísimo brillo han sido los que elementos principales de moda. También cortes de pelo arriesgados, con colores y camisetas crop. Un estilo totalmente extravagante para poner el broche de oro a nuestro Coachella.

Otro año más, el festival Primavera Sound se hace eco de su amplitud, buena organización y buen gusto para la música en una edición que miles de asistentes de todo el mundo recordarán durante mucho tiempo. Solo un pequeño impedimento, la lluvia, pero no fue suficiente como para frenar a los asistentes de disfrutar del festival.