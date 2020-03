Jorge Drexler ha ofrecido en directo en El Objetivo un breve recital donde ha presentado una nueva canción, 'Codo con codo', acorde con los tiempos de confinamiento y distancia social que vivimos por la epidemia de coronavirus que azota a todo el planeta.

"Esta (canción) era para hace un par de semanas, porque ahora ni siquiera nos tocamos con los codos", ha reconocido el músico, y ha añadido: "Tendré que escribir una nueva, ahora que me estoy recuperando, sobre quedarse en casa".

Drexler ha querido dedicar esta canción al actor Tristán Ulloa, que recientemente ha regresado a casa al haber recibido el alta después de haberse contagiado por coronavirus: "Para mi querido amigo Tristán Ulloa, que ya está de vuelta y nos tiene a todos muy contentos. Y para los médicos, enfermeros y limpiadores del hospital de Vallecas que lo atendieron".

El tema de Drexler dice así: "Ya volverán los abrazos / Los besos dados con calma / Si te encuentras un amigo / salúdalo con el alma / Sonríe, tírale un beso / Desde lejos es cercano / No se toca el corazón solamente con la mano / La paranoia y el miedo no son ni serán el modo /De esta saldremos juntos poniendo codo con codo / Mira a la gente a los ojos / Demuéstrales que te importan / Mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas / Si puedes, no te preocupes / Con ocuparte ya alcanzas / Y dejar que sea el amor el que incline la balanza".