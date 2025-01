Amaia: "Cuando terminó OT tenía que hacer un disco sí o sí, me decían que si no lo aprovechaba no iba a funcionar"

Como pasa con los grandes acontecimientos o ciclos políticos, tenemos que esperar tres años para el advenimiento de un disco de Amaia. La artista se hizo esperar para su debut después de ganar OT en 2017, madurando por el camino y tomando decisiones inusitadas, como la de producirlo junto a Santiago Motorizado, cantante y líder de los argentinos Él mató a un policía motorizado. Tres años más tarde tuvo listo su Pero no pasa nada, y otros tres años más tarde ya podemos escuchar Si cierro los ojos no es real.

La cantante nos espera en un hotel del centro de Madrid, rodeada de pantallas que escupen datos de streaming con cifras que parecen inventadas y paredes atestadas de memorabilia que bien podría haber sido parte de un restaurante temático. El escenario más insospechado para hablar con alguien que sigue manteniendo la sencillez como bandera. Una máxima que solo rompe para dar rienda suelta a un mundo propio que crece con cada nuevo trabajo.

Pregunta: ¿Estás contenta con el disco?

Respuesta: Estoy muy contenta. He pasado por muchos momentos, ha sido un proceso muy largo, con muchas inseguridades. Pero siento que me representa muchísimo, estoy muy orgullosa del proceso y siento que he aprendido mucho. O sea que sí.

P: Si repasamos los nombres de tus discos: Pero no pasa nada (2019), Cuando no sé quién soy (2022) y ahora Si abro los ojos no es real (2025), uno podría pensar que hay una sombra de duda, como si no te lo creyeses hasta que el disco sale.

R: Totalmente. Me cuesta estar segura del resultado que va a tener. Cuando empiezo un disco o una canción nunca tengo claro cómo va a salir. Al final se va haciendo poco a poco. Una vez que están todas las canciones es cuando empiezo a entender de qué va a hablar el disco.

P: Tu anterior trabajo lo arrancabas con esa idea de premura, de tener "una vida en borrador". Ahora en Tocotó cantas sobre llegar tarde y sentir que te alcanzan. Tu música funciona en unos tiempos muy distintos a los de la industria. ¿Cómo vives esto desde dentro?

R: Siempre pienso que mis tiempos no encajan con el ahora. Que si hubiese nacido en otra época estaría mucho más tranquila. Por ejemplo creo que las redes sociales hacen mucho daño. No puedes evitar compararte y decirte: "Ay, están sacando esto y yo no, me tengo que poner las pilas". Me genera mucha inseguridad sentir que estoy tardando mucho y que no tengo claro lo que estoy haciendo. Pero ya llevo 6 o 7 años de carrera y al final todo sale. Así que trato de estar más tranquila y segura de mí misma.

P: Me sorprende esto último porque no tienes una presencia muy fuerte en redes. Muchos artistas matarían por tener la relación que tienes con tus fans. La mayoría del contenido que hay en internet lo generan tus propios seguidores. No conozco a nadie de nuestra generación que no haya visto un recopilatorio de 'Mejores momentos de Amaia en OT'.

R: Es verdad que en ese aspecto me siento súper afortunada porque sí que me siento bastante querida y respetada, no solo con el público, también con la discográfica porque desde el principio siempre han confiado mucho en mí. Y en cuanto a las redes y tal, desde el principio me han dicho que tengo que subir más. Me decían que todo lo que sube baja y que la gente se acordaba de mí ahora, pero que todo pasa. Aunque también me ha permitido encontrar mi forma de comunicar.

"Fui dos semanas a Miami con productores que no conocía y de estas canciones, por ejemplo, no ha salido ninguna"

P: Cuando saliste de OT lo hiciste ajena al fenómeno que había supuesto tu paso por la academia. ¿Cómo fue el momento de ponerte a escribir la primera canción ya como Amaia?

R: La primera canción que yo compuse en mi vida después de OT nunca salió. Fue El Árbol, que es la que sale en La Mesías, y mágicamente encajaba perfectamente la letra que yo había escrito en ese momento. Cuando la compuse, yo había tenido esa experiencia de estar encerrada que tienen las protagonistas como lo había estado en OT.

Cuando terminó el programa tenía que hacer un disco sí o sí. Me decían que era el momento y que si no lo aprovechaba no iba a funcionar. Era algo nuevo, nunca había compuesto y tenía que hacerlo casi por obligación. Me sentí muy agobiada y decidí tomarme mi tiempo, probando qué podría salir.

Ponía una grabadora y empezaba a tocar, sacaba melodías. Al principio me daba vergüenza enseñarlas, pero terminaron convirtiéndose en canciones. Eso me dio la confianza para seguir y siento que en aquel momento era mucho más sencillo y le daba menos vueltas a todo.

P: Creo que eres de las pocas artistas de tu talla en España que tienen una libertad musical total. No vienes determinada por una escena en concreto y cada disco toma un rumbo distinto.

R: No tengo un plan premeditado. Son más cosas que quiero probar y todo va surgiendo. Fui dos semanas a Miami con productores que no conocía y de estas canciones, por ejemplo, no ha salido ninguna. Al final me he quedado con las cosas que quería hacer con la gente con la que quería hacerlo.

P: En M.A.P.S. escribes sobre algo tan humano como la relación con tu madre. Me parece curioso porque tu vida artística, musical y casi tu juventud, empezó toda al mismo tiempo. Aquí le pides que no te busque en Internet.

R: Al final siempre la relación con las madres es un poco complicada, ¿no? Mi madre cuando llevamos tres días sin hablar y no sabe de mí me busca para saber qué estoy haciendo (ríe).

P: ¿Le ha gustado el disco?

R: La verdad es que le ha gustado mucho y eso que suele ser bastante crítica. Además hay un par de canciones que hablan de nuestra relación, la otra es Auxiliar. Pero está muy contenta con sus cancioncitas.

P: Siguiendo el hilo de tu infancia, hace poco tuviste el privilegio de conocer a alguien que te han influenciado mucho, Pepa Flores. Me encantaría saber de qué hablasteis.

R: Fue uno de los momentos más mágicos de mi vida. He crecido con sus películas y cantando sus canciones. Cuando yo veía Tómbola, Ha llegado un ángel o Un rayo de luz lo sentía como algo irreal, como una fantasía, como quien ve los Simpsons (ríe). No voy a decir que fue como conocer a Homer Simpson, pero fue algo casi ficticio. Sus hijas me dijeron que Pepa me quería conocer y fuimos a su casa. Estuvimos hablando, era una persona tan humilde, tan buena, tan mona, cantamos juntas...

P: ¿Qué cantasteis?

R: Una de Marisol, obviamente (ríe). Cantamos Canción de Marisol de Ha llegado un ángel y Tan pequeñica y sincera, que yo había cantado en Paquita Salas.

P: Ella en cierto momento dio la espalda a los medios, su involucración política la convirtió en una diana mediática. Supongo que el símil no es complicado teniendo en cuenta la situación política que vivimos con el ascenso de la ultraderecha, por ejemplo. Se plantea Amaia hacer canción protesta llegado el momento.

R: Yo creo que mi posición política está clara, pero da mucho miedo. Creo que tenemos que estar preparados para cualquier cosa, lo que sea. Ya no solo en lo político, mira lo que ocurrió en Valencia. Pero ojito, lo de la canción política... mucho ojo (ríe).