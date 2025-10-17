Todo lo que tienes que saber de las entradas para O Son do Camiño, con Katy Perry y Linkin Park

Dos importantes bandas internacionales darán un único concierto en España y las dos lo harán en Galicia. Una de ellas es Linkin Park, que encabeza, junto a Katy Perry, el cartel del O Son do Camiño.

No son pocos los festivales de música que se celebran cada año en España. Y cada vez lo hacen con nombres más internacionales. En 2026, por ejemplo, dos importantes bandas conocidas a nivel mundial tendrán un único paso por España gracias a dos festivales, los dos en Galicia. Limp Bizkit encabeza el cartel del Resurrection Fest del próximo año, y Linkin Park lo hace en el O Son do Camiño. Este festival, que tiene lugar desde sus inicios en O Monte do Gozo (Santiago de Compostela), celebra su séptima edición los días 18, 19 y 20 de junio de 2026 y en pocos días han anunciado las dos primeras (y grandes) confirmaciones del evento: Linkin Park y Katy Perry.

Con estos dos nombres sobre la mesa salen a la venta los abonos para el festival, este viernes a las 12:00h, con precios desde los 89 euros (gastos de gestión incluidos). Pero como nota interesante, es importante saber que la organización no garantiza que se pongan a la venta entradas por días, por lo que es posible que quien quiera ver sólo a uno de los dos grandes grupos confirmados tenga que hacerse con un abono completo para todo el festival. Esto es todo lo que tienes que saber de la compra de las entradas:

Sólo hay un punto de venta oficial, por lo que todas las entradas que se adquieran fuera de esta plataforma pueden ser sospechosas. En esta ocasión, la plataforma para comprar las entradas del festival O Son do Camiño es WeezEvent.

Pueden comprarse varias entradas, pero con un máximo de seis abonos por compra. Si el sistema detecta más de una compra por un usuario o algún tipo de compra fraudulenta, la organización se reserva el derecho a anularla.

Para comprar las entradas entrarás en una cola virtual: si refrescas la cola, abandonarás tu puesto y tendrás que pasar al final de la cola.

Las entradas serán no nominativas, con el fin de "facilitar las compras de grupo", pero sí se solicitará el nombre, edad y ciudad de procedencia del comprador, cuyos datos aparecerán en todas las entradas del mismo pedido.

Los precios de los abonos de O Son do Camiño

Las entradas para los tres días del festival O Son do Camiño se ponen a la venta por cupos de precio, que incluyen ya los gastos de gestión e IVA. Las entradas más baratas costarán 89 euros, pero según se vayan agotando estos cupos se podrá disponer de otras, cuyo precio irá aumentando.

Desde la organización recuerdan que cabe la posibilidad de que un cupo de precio aparezca como 'agotado' en un momento, pero en otro, minutos más tarde, vuelva a estar disponible. "Esto se debe a que las entradas en proceso de compra se bloquean en el sistema", explican, pero es posible que se vuelvan a poner a la venta si el proceso de compra no se finaliza por la razón que sea (exceso de tiempo, abandono del usuario, rechazo de pago...).

Nuevas normas para menores de edad

Según indican desde la organización, en base a las últimas actualizaciones legislativas, no será necesario acudir con hojas de autorización de menores para ser recogidas en el control de accesos del evento. Además, "tampoco será necesario e imprescindible que los menores de 16 años acudan acompañados de adulto responsable", aunque insisten en que sí es aconsejable que lo hagan. "En todos los casos, recuerda que debes acudir al evento en posesión de una entrada válida y traer a mano tu DNI, que podrá ser requerido en cualquier momento".