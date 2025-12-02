Leonor Paqué, protagonista de un documental sobre los abusos de la Iglesia: "¿Cuántas historias hay que contar para que realmente ocurra algo?"

Leonor Paqué y su hermano Diego recorrieron 20.000 kilómetros por España para crear el documental 'Hermana Leonor. 20.000 kilómetros de confesión', centrado en historias de abusos sexuales, especialmente en el ámbito de la iglesia católica. Todo comenzó con Mimi, una víctima que deseaba compartir su experiencia. A partir de ahí, cada testimonio los condujo a otro, formando una red de historias desgarradoras. A pesar de las adversidades, incluyendo el pánica a conducir de Leonor, recorrieron más de 20.000 kilómetros entrevistando a víctimas. La película, estrenada el 28 de noviembre, busca visibilizar estas experiencias y motivar a otros a romper el silencio.

Pocos se atreverían a recorrer media España escuchando historias realmente aterradoras, menos Leonor Paqué y su hermano Diego.

"Fue mi hermano que me dijo, Leonor yo te grabo, vamos a hacer un documental"

Todo empezó con Mimi, un hombre que quería contar su historia como víctima de abusos sexuales. "Fue mi hermano que me dijo, Leonor yo te grabo, vamos a hacer un documental", asegura Leonor. Hablamos con los dos poco antes de que su película se estrene.

"Sentí algo que dije, yo tengo que ir con mi hermana en esta historia", explica Diego. Porque ellos han sido algo más que familia en esta historia. "Sin él yo no hubiera podido hacer tantísimos kilómetros", explica Leonor. "Hemos surfeado por la nieve en la Nacional 1, hemos pasado una semana sin parar de llover, en Navarra, barro, barro, barro".

Superando adversidades

Los Paqué, junto a su perrita Tinta, "Frente a tanto dolor que estábamos escuchando ella era la alegría", camperizaron su pequeño Renault Clio y viajaron a 32 destinos para hacer el documental 'Hermana Leonor. 20.000 kilómetros de confesión'.

"Era como una red, una víctima te llevaba a otra y de esa a otra más"

Después de hacerle la entrevista a Mimi, él les habló de otra víctima de abusos en un pueblo cerca, y se encaminaron hacia ahí. Esa otra persona les dijo que conocía a otra, y así hasta recorrer 20.000 kilómetros por toda la Península. "Era como una red, de uno te llevaba a otro, de ese a otra, y así fue. Totalmente sobre la marcha", nos confiesa la propio Leonor.

No les resultó fácil, Leonor contaba con un hándicap. "Yo tengo amaxofobia, que es una palabra muy rimbombante, significa pánico a conducir". Aun así, dejó su miedo a un lado y combinándose al volante con su hermano, visitó a todas aquellas personas.

Levantar la voz

El 28 de noviembre su película vio la luz. Llena de testimonios de víctimas que han pasado por lo mismo que Leonor: abusos sexuales por parte de miembros de la iglesia católica. "En realidad, su historia, la de miles de ellos, y la mía, es la misma. Estamos hermanados en este infortunio", concluye.

Aunque consiguieron hablar con más de veinte personas, son solo una pequeña parte de víctimas. "Es como una pequeña muestra de los miles de casos que han ocurrido en España. Tenemos el triste ranking de ser los que tenemos más casos en todo el mundo, casi medio millón".

"Tenemos el triste ranking de ser los que tenemos más casos en todo el mundo, casi medio millón"

Esta película tiene muchos objetivos, el primero es revelar muchas de las horribles experiencias que ha vivido la gente para que los espectadores empaticen con ellos.

Y la segunda es demostrar que desde el silencio no se puede llevar a cabo una lucha. "La pregunta es, cuántas historias tiene que escuchar la Iglesia o la sociedad para que realmente ocurra algo", se pregunta Leonor. Este documental pretende ser una motivación para todos aquellos que no se atreven a contar su pasado.