Residente ha vuelto. Este es el mensaje que, desde la noche de este jueves, 4 de marzo, y hasta ahora, no ha parado de repetirse en redes sociales, revolucionadas tras escuchar la nueva canción que ha publicado el conocido compositor de 'Calle 13' junto con el productor y DJ argentino Bizarrap. Una canción en la que expone unas letras cargadas de críticas y ataques contra el también músico J Balvin a raíz del anuncio de boicot que lanzó este hacia los Latin Grammy de 2021.

"Este cobarde corderito mancebo es como un desayuno vegano, sin huevos", arranca el tema de Residente, en el que llega a acusar a Balvin de "mentiroso", "racista", "falso" y corrompido por la industria musical: "El pueblo luchando, los están matando, y el tipo sube fotos de Ghandi rezando", "es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello" o "no se compra el respeto por ser talentoso, una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso" son algunas de las frases que Residente dedica al compositor colombiano.

"La historia te va a dar un bofetón en nombre de to' lo' que bajo abuso recogieron algodón, y otro bofetón en nombre de to' lo' que han tenido que batallar doble dentro del reggaetón", prosigue cantando el líder de 'Calle 13' aprovecha al mismo tiempo este tema para reivindicarse como artista que no se ha vendido a la mercantilización de la música, asegurando una y otra vez en el estribillo: "Esto lo hago pa' divertirme". Y añade: "Lo mío no e' negocio, somo' diferente'. Por la música yo pongo el corazón al frente".

La dura letra que ha escrito Residente para esta canción no ha pasado desapercibida en redes sociales; especialmente, en Twitter, donde muchos youtubers o influencers se han hecho eco de la misma con sorpresa. Es el caso del conocido Ibai Llanos, que tras escuchar la canción afirmó: "Espero caerle bien a Residente porque si me hace lo que le acaba de hacer a J Balvin me voy a una cueva siete meses". No ha sido el único en expresar una postura similar a esta.

De igual forma, plataformas como Twitter o Instagram se han llenado de memes bromeando sobre la gran cantidad de dardos que Residente ha lanzado a J Balvin mientras la canción -y el vídeo que le acompaña- no deja de recibir visitas desde su publicación: ya cuenta con 19 millones de reproducciones desde su lanzamiento, y va camino de convertirse en una de las canciones más visualizadas de Bizarrap. Una canción que, si todavía no has escuchado, te dejamos aquí.