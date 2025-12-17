Los Oscar podrán verse gratis a través de YouTube a partir de 2029

¿Por qué es importante? La alianza entre la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas estadounidense y la plataforma de streaming comenzará con la 101ª edición. Tendrá un alcance de 2.000 millones de espectadores en todo el mundo.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha firmado un acuerdo con YouTube para que la plataforma adquiera los derechos mundiales exclusivos de los Oscar a partir de 2029. Esta alianza permitirá que la ceremonia sea transmitida en directo y de forma gratuita a más de 2.000 millones de espectadores globales. El acuerdo, que se extenderá hasta 2033, incluye la cobertura de la alfombra roja y diversos contenidos relacionados con los premios. La colaboración también facilitará el acceso digital a la Colección de la Academia y a exposiciones del Museo de la Academia, ampliando el alcance del cine a nivel mundial.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas estadounidense y 'YouTube' han alcanzado un acuerdo para que la plataforma de vídeo por streaming adquiera los derechos mundiales exclusivos de los Oscar. Esta nueva alianza comenzará en 2029, con la 101ª ceremonia de los Oscar, y se extenderá al menos hasta 2033. Los derechos de retransmisión continuarán en manos de Disney ABC hasta la 100ª edición de los Oscar en 2028.

Así, la gala más importante de la industria cinematográfica estará disponible en directo y de forma gratuita para más de 2.000 millones de espectadores de todo el mundo en YouTube y para los suscriptores de 'YouTube TV' en Estados Unidos. Según ha informado la Academia en un comunicado, este acuerdo con 'YouTube' contribuirá a que los Oscar sean accesibles a la creciente audiencia mundial gracias a funciones como los subtítulos y las pistas de audio disponibles en varios idiomas, según ha recogido 'Europa Press'.

"Estamos encantados de iniciar una asociación global y multidisciplinar con YouTube para que sea el futuro hogar de los Oscar y de nuestra programación anual de la Academia", han declarado el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor.

"La Academia es una organización internacional, y esta asociación nos permitirá ampliar el acceso al trabajo de la Academia a la mayor audiencia mundial posible, lo que será beneficioso para los miembros de la Academia y la comunidad cinematográfica", señalan en el comunicado en el que aseguran que este pacto "aprovechará el vasto alcance de 'YouTube' e infundirá a los Oscar y a otros programas de la Academia oportunidades innovadoras de participación, al tiempo que honrará nuestro legado". "Podremos celebrar el cine, inspirar a nuevas generaciones de cineastas y proporcionar acceso a nuestra historia cinematográfica a una escala global sin precedentes", confían.

"Los Oscar son una de nuestras instituciones culturales esenciales, honrando la excelencia en la narración y el arte", dijo Neal Mohan, CEO de 'YouTube'. "La asociación con la Academia para llevar esta celebración del arte y el entretenimiento a los espectadores de todo el mundo inspirará a una nueva generación de creadores y amantes del cine", asegura Mohan que promete mantenerse "fiel al legado histórico de los Oscar".

El acuerdo con 'Youtube' incluye no solo la ceremonia de entrega de los premios, sino también la cobertura de la alfombra roja, los contenidos entre bastidores, el anuncio de las nominaciones a los Oscar, la entrega de los Oscar honoríficos, el almuerzo de los nominados a los Oscar, los Premios Estudiantiles de la Academia, los Premios Científicos y Técnicos, entrevistas a miembros de la Academia y cineastas, programas de educación cinematográfica, podcasts y mucho más.

Además, este pacto a través de la iniciativa Google Arts & Culture, ayudará a proporcionar acceso digital a exposiciones y programas seleccionados del Museo de la Academia y ayudará a digitalizar componentes de la Colección de la Academia, la mayor del mundo relacionada con el cine, con más de 52 millones de artículos que será accesible desde todo el mundo.

