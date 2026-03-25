Shakira suma otros tres conciertos en Madrid: estas son las nuevas fechas y cuándo salen las entradas

La residencia europea de Shakira en Madrid es uno de los eventos musicales más esperados en España: aunque inicialmente se anunciaron tres fechas de conciertos, la artista colombiana ha sumado otros seis: por ahora, 9 conciertos en Madrid.

Shakira sorprendió al mundo anunciando una residencia europea en Madrid, para septiembre de 2026, con tres conciertos en la capital. La gente se puso nerviosa. La venta de entradas, que no se abre hasta el viernes 27 de marzo, vino precedida por una serie de preventas, tres concretamente, a través de las páginas oficiales de Ticketmaster, SMusic y Live Nation. Poco antes de abrirse la primera de las tres, el martes 24 de marzo, la colombiana anunció otros tres conciertos en la capital, el fin de semana anterior al inicialmente anunciado.

Y ahora, en víspera de la segunda preventa, otros tres más: la colombiana ha anunciado que también habrá conciertos en Madrid los días 2, 3 y 4 de octubre, hasta alcanzar nueve citas en directo como parte de su residencia, con la que despide mundialmente su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour'. La decisión tiene lugar después de la gran demanda en la preventa del martes.

Cuándo se abren las preventas para Shakira

Después de la primera preventa, para adquirir entradas para las fechas entre el 18 y el 27 de septiembre, este miércoles comienza la de la plataforma Santander SMusic, que se realizará por tramos:

10:00h - Preventa para los conciertos de los días 18, 19 y 20 de septiembre

10:30h - Preventa para los conciertos de los días 2, 3 y 4 de octubre

12:00h - Preventa para los conciertos de los días 25, 26 y 27 de septiembre

Este mismo formato por tramos se mantendrán para la preventa de este jueves para los registrados en la web de Live Nation. Por ahora, ni Live Nation ni Ticketmaster han actualizado las fechas y sólo aparecen los conciertos de septiembre. La venta de entradas general se abre el viernes 27 de marzo a las 10:00h en todas las plataformas.

Concebido como algo "más que un concierto", como una experiencia inmersiva, está previsto erigir el llamado 'Estadio Shakira' en el Iberdrola Music dentro de una "ciudad paralela" llamada 'Macondo Park' que acogerá conciertos, exposiciones, charlas y otras actividades con el propósito de "celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas".

Será en un espacio de 40 hectáreas, cuatro de ellas para el estadio, que acogerá a unas 50.000 personas con "un ambiente íntimo para el público" en grada, buena visibilidad y una pantalla inmersiva de última tecnología, "algo que de momento no existe en Europa y que vendrá desde China". Junto al color, muy presente en la marca identitaria, la idea es que más allá de los conciertos haya unas 12 horas de actividad diaria, con un parque que se pueda montar rápidamente e integre la naturaleza junto a la actividad humana, con especies caribeñas junto a otras autóctonas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmó que la artista permanecería 10 días en la ciudad y este mismo lunes, en rueda de prensa, Live Nation reconoció la posibilidad de que la residencia se extendiera porque Shakira "no quiere dejar a ningún fan sin posibilidad de ver esto". Con espacio para 50.000 personas, las nueve fechas de Shakira en Madrid sumarían un total de 450.000 espectadores ante la colombiana.

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