Shakira anuncia más fechas de sus conciertos en Madrid: todos los detalles sobre su gira en España

Shakira ha anunciado que a sus conciertos del 25,26 y 27 de septiembre se unen el 18,19 y 20 del mismo mes. Además, su equipo ha anunciado que la idea es que el recinto abra unas 12 horas con talles y exposiciones.

Shakira traerá a España el 'Estadio Shakira' para celebrar el 25, 26 y 27 de septiembre sus conciertos en el espacio Iberdrola Music de Madrid, con una capacidad para unas 50.000 personas. Su equipo de comunicación ha anunciado que además de esos días, la colombiana también actuará el fin de semana anterior, es decir, el 18, 19 y 20 de septiembre. Estas últimas fechas saldrán a la venta en la preventa dos horas después que las tres fechas iniciales.

Además, también desgranaron más detalles del espectáculo. "El evento de Shakira serán un par de horas y el resto serán actividades que funcionan a la vez que esto", ha explicado su equipo, que ha destacado que la idea es que el espacio "esté funcionando unas 12 horas al día". Además, "la zona de audio está muy cerrado para que no haya problemas acústicos". De esta forma, "habrá una sensación de intimidad aunque sea una estadio para 50.000 personas".

Por otro lado, la pantalla llegará desde China, ya que en la actualidad no existe una pantalla igual en Europa. "Este estadio es la congruencia entre un estadio, el mundo latino y Shakira", han anunciado.

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