Así es un prototipo de cómo será el 'Estadio Shakira' para sus conciertos en Madrid

Shakira traerá a España el 'Estadio Shakira' para celebrar el 25,26 y 27 de septiembre sus conciertos en el espacio Iberdrola Music de Madrid, con una capacidad para unas 50.000 personas.

Shakira ha anunciado que durante su gira europea traerá su residencia al 'Estadio Shakira', que estará en el espacio Iberdrola Music de Madrid. En él, la artista organizará diversas actividades culturales como exposiciones y eventos de gastronomía, literatura bajo el nombre de 'Es latina'.

Los tres conciertos de 'Las mujeres ya no lloran' en España serán los días25, 26 y 27 de septiembre de 2026y aunque no salen a la venta hasta el 27 de marzo a las 10:00h, sí están programadas sus preventas para los días 24,25 y 26.

Tatiana Arús da en este vídeo de Aruser@s los detalles que se conocen de los esperados conciertos de la colombiana en España: "El espacio Iberdrola Music tiene una capacidad para 50.000 personas y aunque por ahora solo hay tres fechas, imagino que según se completen se pondrán más".

Además, la colaboradora enseña en el vídeo "un prototipo de cómo será el estadio", que llevará el nombre de Shakira. Y es que, como explica Tatiana Arús, "Shakira se suele encontrar con dificultades en sus espectáculos porque lleva infraestructuras enormes".

Por otro lado, después del anuncio de Shakira, el delegado de Gobierno ha pedido que se cambie a otra localización que sí tenga las "condiciones adecuadas para albergar eventos de naturaleza masiva".