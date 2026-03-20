Shakira trae su residencia europea a España, con 3 conciertos en Madrid: cómo conseguir entradas

La actriz colombiana lleva años sin actuar en España y lo hace por todo lo grande: con una residencia en un estadio propio, marcada por 3 actuaciones además de exposiciones y otro tipo de experiencias culturales.

Hace sólo unos días, Shakira se consagraba en el Zócalo de Ciudad de México ante 400.000 personas logrando el mayor hito de su gira latinoamericana, récord absoluto para la mayor plaza pública del continente y una de las mayores del mundo. En España, dientes largos, porque hace años desde la última vez que la colombiana actúa en nuestro país. Ahora, al fin, regresa, y lo hace por todo lo grande: con una residencia europea que trae a un estadio propio.

La artista traerá su residencia al 'Estadio Shakira', que estará en el espacio Iberdrola Music de Madrid, del que todavía no se tiene mucha información. Lo que sí se sabe es que durante su residencia, Shakira ha organizado diversas actividades culturales: habrá exposiciones, gastronomía, literatura y experiencias culturales bajo el nombre de 'Es latina': "La Nación Latina no es un territorio geográfico: es una comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad, la resiliencia y la alegría", adelanta Live Nation.

Antes de la residencia en Madrid, la artista llevará 'Las mujeres ya no lloran World Tour' a Brasil. Será la artista principal del concierto Todo Mundo No Rio en la playa de Copacabana Beach (Rio de Janeiro), el 2 de mayo.

Entradas para los conciertos de Shakira

Los tres conciertos de 'Las mujeres ya no lloran', su residencia en España. serán los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2026 y aunque no salen a la venta hasta el 27 de marzo a las 10:00h, sí están programadas sus preventas:

24 de marzo de 2026 | 10:00h | Preventa para los registrados en la página web de Shakira

25 de marzo de 2026 | 10:00h | Preventa para los registrados en SMusic

26 de marzo de 2026 | 10:00h | Preventa para los registrados en Live Nation

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