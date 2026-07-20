Bruselas multa a AliExpress con 550 millones de euros por no combatir la venta de bienes ilegales

Los detalles "Esto es muy peligroso para los consumidores e injusto para las empresas que cumplen con todas nuestras normas", declaró a la prensa la comisaria europea de Tecnología, Henna Virkkunen.

La Comisión Europea ha multado a AliExpress con 550 millones de euros por no combatir eficazmente la venta de productos ilegales, como falsificaciones y artículos que incumplen normas de seguridad. Esta sanción, equivalente a 629 millones de dólares, es la tercera bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE, que exige a las plataformas combatir contenido ilegal. En 2022, la Comisión acusó a AliExpress de no evaluar ni mitigar riesgos asociados a productos ilegales. La comisaria europea de Tecnología, Henna Virkkunen, destacó el peligro para consumidores y competencia desleal. AliExpress, con 193 millones de usuarios en Europa, debe proponer medidas correctivas antes de diciembre para evitar nuevas sanciones.

La Comisión Europea ha multado este lunes a la plataforma china de comercio electrónico AliExpress con 550 millones de euros por no combatir de forma "eficaz" la venta de productos ilegales, como bienes falsificados o que incumplen las normas de seguridad.

AliExpress, propiedad de Alibaba, ha sido multada con 629 millones de dólares, la tercera impuesta por la Comisión Europea en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE, que exige a las grandes plataformas en línea que intensifiquen sus esfuerzos para combatir el contenido ilegal y perjudicial.

En junio del año pasado, la Comisión acusó a AliExpress de incumplir un requisito clave de la DSA: evaluar y mitigar los riesgos de la difusión de productos ilegales. La Comisión fijó el 20 de octubre como fecha límite para que AliExpress propusiera medidas correctivas, y la empresa podría enfrentarse a nuevas sanciones si el regulador decide en diciembre que no cumple con la DSA.

"Esto es muy peligroso para los consumidores e injusto para las empresas que cumplen con todas nuestras normas", declaró a la prensa la comisaria europea de Tecnología, Henna Virkkunen. Señaló que AliExpress contaba con 193 millones de usuarios en Europa el año pasado, frente a los 156 millones de Shein y los 130 millones de Temu. Temu también ha sido multada en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA), mientras que Shein se enfrenta a una investigación en curso.

"Uno de cada cinco europeos afirma comprar una vez al mes en Shein, Temu y AliExpress", afirmó Virkkunen.

Todos los fallos de AliExpress

La Comisión asegura que AliExpress no había evaluado adecuadamente si contaba con suficiente personal para revisar los riesgos y que había sobreestimado la eficacia de su sistema para detectar y retirar productos ilegales. El regulador criticó los sistemas de recomendación y publicidad de AliExpress por exacerbar la propagación de productos ilegales y su dependencia de un único indicador cuantitativo para medir su sistema de moderación y prevenir el riesgo de que productos ilegales aparezcan o reaparezcan en formatos similares.

Afirma la Comisión que la incapacidad de AliExpress para detectar productos ilegales provocó que muchos productos ilícitos, desde falsificaciones hasta juguetes inseguros y cosméticos peligrosos, permanecieran en línea durante semanas.

La Comisión también cuestiona la ineficacia de la política de sanciones de la empresa, que permitía a las empresas sancionadas seguir vendiendo productos ilegales en su plataforma. Además, señalan que el sistema obligatorio de "autorización de marca" de AliExpress —destinado a prevenir la venta de productos falsificados— era ineficaz, carecía de personal suficiente y era fácilmente eludido por los vendedores de productos falsificados.

El regulador afirmó que la novedad de la Ley de Servicios Digitales fue un factor atenuante al calcular la multa de AliExpress, que podría haber sido mayor. La sanción es significativamente superior a los 120 millones de euros impuestos a la plataforma de redes sociales X de Elon Musk en diciembre del año pasado y a los 200 millones de euros impuestos a Temu en mayo de este año, ambos por infracciones de la Ley de Servicios Digitales.

AliExpress evitó una multa, que podría haber ascendido al 6% de su facturación anual global, en junio del año pasado tras aceptar medidas para combatir la difusión de material potencialmente ilegal y pornográfico en su plataforma.

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