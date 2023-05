Kim Jong-in, el miembro de la banda surcoreana de K-pop EXO más conocido como KAI, es noticia y no precisamente porque vaya a anunciar otro lanzamiento musical en solitario (después del éxito del estreno de su tercer EP en solitario titulado 'Rover' presentado en Marzo de 2023) sino porque en breve se sumará a la larga lista de artistas y profesionales que tienen que hacer un 'impasse' en su carrera para cumplir el servicio militar obligatorio de su país.

Como ya ocurrió con el futbolista del Tottenham Heung-min Son o con los miembros del conocido grupo BTS, que también tuvieron que hacer la 'mili' a pesar de sus ajetreadas carreras, el cantante KAI ha anunciado que será la próxima semana cuando se aliste en el Ejército para cumplir con el servicio militar obligatorio vigente en Corea del Sur.

EXO, uno de las bandas más influyente del género K-pop a nivel mundial, estaba preparando la edición de su próximo álbum (el décimo) antes de que KAI, uno de los doce miembros que la conforman, se viera obligado a adelantar su capacitación para el servicio militar. La agencia del grupo, SM Entertainment, asegura que el cambio de fecha se debe a una reciente modificación de la Administración de Recursos Humanos del Ejército, según recoge la agencia surcoreana Yonhap.

En la plataforma Kwangya Club, que acoge a la comunidad de seguidores del K-pop, la agencia SM aseguró que el artista, de 29 años, comenzará su formación militar el 11 de mayo, con un programa de entrenamiento básico del Ejército que durará cinco semanas. Después de esto, comenzará una capacitación como trabajador social.

En un comunicado recogido por la comunidad de fans de la banda EXO Global, SM Entertainment ha explicado que no habrá ningún evento público de alistamiento, siguiendo los "deseos" del propio KAI, que ha optado por que sea un evento personal y discreto. "Para respetar los deseos de KAI de alistarse discretamente, no haremos pública la ubicación ni el horario y esperamos que sus fans comprendan que no habrá ningún acto ese día", señalan desde la agencia.

Mientras que el servicio militar (o 'mili') es opcional en muchos países, como en España desde 2001, sigue siendo obligatorio en muchos otros. Es el caso de Corea del Sur, pero también el de muchos otros países, como Rusia, Austria, Grecia o Noruega, tal y como recoge en su publicación anual 'The World Factbook' la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. En Corea del Sur concretamente están obligados a cumplir el servicio todos los hombres de entre 18 y 35 años durante un periodo mínimo de 18 meses.

KAI es cantante, bailarín, modelo, actor y rapero, además del primer integrante de EXO, que se presentó al público en 2011. En marzo de 2012 debutó oficialmente junto con otros tres miembros de la banda, Luhan, Chen y Tao, con el lanzamiento del EP 'Mama'. Además, sus habilidades en el arte de la danza lo han llevado a ser uno de los bailarines más aclamados del país, llegando a formar parte del grupo SuperM, otra banda creada por SM Entertainment en asociación con Capitol Records.

Los miembros de EXO llevan viajando por todos los rincones del planeta desde su aparición en los escenarios, hace más de una década en la que el éxito de la banda se ha ido consolidando, con una fuerte presencia en grandes festivales, conciertos multitudinarios y con cerca de seis millones de oyentes en Spotify.