Santiago Segura habla de su insólita manera de promocionar 'Torrente presidente': "Que me pongan a parir cuando vean la película"

Los detalles El director de cine ha reconocido que los 'haters' le ayudaron mucho en "su campaña de secretismo". Ahora, cuatro días después de su estreno en cines, sale el tráiler oficial de la película.

'Torrente presidente' ha triunfado en taquilla, alcanzando un millón de espectadores en solo cuatro días. Santiago Segura, creador de la saga, ha confesado que trabajó en secreto durante seis años en esta entrega, enfrentándose a críticas de los 'haters'. La película, una sátira de la política española, ha recaudado 7,85 millones de euros y tuvo un estreno espectacular, aunque Segura no espera ganar un Goya debido a que la Academia de Cine no suele premiar comedias. A pesar de las críticas, Segura está entusiasmado por la respuesta del público y el éxito comercial de su obra.

'Torrente presidente' ha arrasado en la taquilla sumando un millón de espectadores tras solo cuatro días en los cines. Ahora, tras varios días en la gran pantalla, se estrena el tráiler oficial de la película.

Santiago Segura ha confesado que durante los últimos seis años ha estado prensando en este nueva entrega, y nos aclara que fueron "algunos" los que provocaron su extraña promoción.

"Me ayudaron mucho a la campaña de secretismo. Si al final me van a poner a parir, que me pongan cuando vean la película completa", ha indicado haciendo referencia a los 'haters'.

De hecho, ha confesado que nota cómo ahora "se han calmado" porque han visto que "es algo contra todos, contra la clase política".

El director de cine ha reconocido estar entusiasmado porque los "fans acérrimos" han disfrutado "a lo bestia" con 'Torrente presidente', una película que ha alcanzado ya el millón de espectadores y por la que decidió no pedir ayudas públicas porque no llegaba a los puntos necesarios. "Yo jamás renunciaría a una subvención", ha afirmado el cineasta.

Este martes por fin ha hecho promoción con la prensa de una película que tuvo un estreno espectacular el pasado 13 de marzo -el cuarto mejor de la historia del cine español- y que, según datos de este mismo martes, ha recaudado 7,85 millones de euros. El primer fin de semana hizo un total del 66,5% de la taquilla. "Me alegro tanto por mí como por la industria del cine", ha dicho al respecto.

Una respuesta del público que, sin embargo, no le harán ganar su cuarto Goya, según prevé, porque "la Academia de Cine no es muy receptiva con las comedias", lamenta este también académico que se llevó el premio a mejor cortometraje de ficción por 'Perturbado' en 1994; actor revelación por 'El día de la bestia' en 1996 y director novel en 1999 por 'Torrente, el brazo tonto de la ley'.

Desde entonces, y de taquillazo en taquillazo -no solo con las películas sobre el casposo y fascista policía, sino también con las comedias familiares de 'Padre no hay más que uno'- se ha ido alejando de los galardones del cine español.

El estigma de la crítica

Para dar en la tecla con el público, Santiago Segura ha asegurado no tener una fórmula. "Esto no es una ciencia exacta y nadie se levanta a las 6:00 de la mañana a rodar una película de mierda", ha señalado, reconociendo que se considera afortunado porque él hace los filmes que le gustaría ver a él y a sus colegas, y son los que funcionan.

En este caso, ha envuelto al policía más cutre en una sátira de la política española, con una trama ficticia, pero en la que son reconocibles tanto los protagonistas como los partidos, y que incluye numerosos 'cameos' e intervenciones cortas de personajes de actualidad.

"Torrente tiene una cosa muy graciosa, que es que la gente se ríe, se lo pasa bien tal, pero luego dice, 'pero es una mierda'. Es una especie de estigma", ha explicado sobre esta contradicción a la que según afirma ya se ha acostumbrado.

"Yo ya no me preocupo por eso, a mí lo que me importa es que la gente que me sigue o que confía en mí venga. Y cuando aciertas así a lo bestia me da una alegría, y esta vez hemos acertado. Un millón de espectadores en cuatro días es flipante, no me lo creo ni yo", ha señalado el director de cine entusiasmado.

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