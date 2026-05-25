Salvador Illa se suma al fenómeno Bad Bunny y publica un 'selfie' con el cantante en la Sagrada Familia

Los detalles Fuentes de la presidencia, que no han concretado cuándo se produjo esta fotografía, han explicado que Bad Bunny quería visitar la Sagrada Familia y que allí se "encontró" con Illa.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, compartió un selfie en Instagram con Bad Bunny durante la visita del cantante a la Sagrada Familia en Barcelona. Illa agradeció al artista por iniciar su gira europea en la ciudad. Bad Bunny actuó en el Estadi Olímpic, reuniendo a 59,000 personas, y continuará su gira por Lisboa y Madrid. La Sagrada Familia, además, será escenario de la visita del Papa León XIV para conmemorar a Antoni Gaudí. El puertorriqueño, que ha evolucionado desde sus inicios, sigue conquistando con su música y se presentará en varias ciudades europeas hasta julio.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha compartido en su cuenta de Instagram un 'selfie' con el cantante puertorriqueño Bad Bunny visitando la Sagrada Familia de Barcelona.

En el pie de foto, Illa ha agradecido al cantante elegir Barcelona para iniciar la gira europea. "Gracias por elegir Barcelona para empezar el DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en Europa", ha indicado en su mensaje.

Bad Bunny actuó en el Estadi Olímpic de Barcelona este viernes y sábado pasados, antes de ofrecer dos conciertos en Lisboa y los diez que tiene programados en Madrid, en el marco de su gira europea.

Fuentes de la presidencia, que no han concretado cuándo se produjo esta foto, han explicado que Bad Bunny quería visitar la Sagrada Familia y que allí se "encontró" con Illa.

Justamente, la Sagrada Familia será uno de los escenarios de la visita a Barcelona del Papa León XIV, que acudirá a la basílica para participar en el acto de conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí y bendecir la Torre de Jesucristo, el próximo 10 de junio.

El reguetón y la salsa toman Barcelona

Aglomeraciones en la puerta de su hotel, colas para comprar su ropa en Zara, 59.000 personas en el Estadi Olímpic. Bad Bunny llegó a Barcelona y la ciudad comenzó a danzar al son del fenómeno musical del año, un puertorriqueño que reunirá a más de 600.000 fieles en sus 12 fechas españolas.

Lo último que cantó por estas tierras fue 'Chambea' en un Sónar del lejano y prepandémico 2019, una testosterónica amenaza que hoy sería casi irreconocible dentro del imaginario reivindicativo de 'Debí tirar más fotos' (2025), disco con el que Benito Antonio Martínez Ocasio (Bayamón, Puerto Rico, 1994) está dando la vuelta al mundo después de pulverizar récords en la música en español.

Por eso resulta hasta gracioso que, con un Estadi Olímpic a reventar coreando el nombre de Benito, la juerga siga, siete años después, con el artista metido en un traje blanco y 'La mudanza', un álbum de infancia salsero y "un aplauso a pa' mami y papi porque en verda' rompieron".

Siete años de su último concierto en Barcelona

"Han pasado unos cuantos años y algunas cosas sin querer se han olvidado", se disculpó el puertorriqueño en lo que pedía ayuda a Montjuïc con 'Callaíta', ahora puesta en escena con unos arreglos que firmaría el mismísimo Héctor Lavoe, tras lo que llegaron 'Pitorro de coco', presentada entre los acordes de 'Bamboléo', 'Weltita' junto a Chuwi y el romántico bolero, si es que existe alguno que no lo sea, 'Turista'.

El principal cambio con aquel Bad Bunny que se pateaba España entre discotecas y festivales veraniegos, más allá de la evolución musical evidente que supusieron 'YHLQMDLG' (2020) y 'Un verano sin ti' (2022), es la orquesta que lo acompaña, unos vientos y percusiones que han hecho de 'Baile inolvidable' y 'Nuevayol' dos clásicos salseros inmediatos que bien podrían sonar en La Paloma.

Porque Benito Antonio Martínez Ocasio hoy es raíz y no hay mejor ejemplo que La casita, la estructura situada en el centro de la pista inspirada en el típico hogar puertorriqueño, desde donde ha sacado munición reguetonera con 'Veldá', 'Tití me preguntó', 'Neverita' y 'Si veo a tu mamá', rodeado de invitados VIP.

Ahora, el desembarco europeo de Bad Bunny seguirá en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid con diez shows los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio y luego seguir por ciudades como Lisboa, Londres, París o Bruselas, donde cerrará la gira el 22 de julio.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.