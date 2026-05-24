Las monstruosas cifras de Bad Bunny en España: más de 600.000 entradas vendidas a 150 euros de media

Hay personas que han llegado a pagar 500 euros por una entrada, y han subido a las redes sociales vídeos de un concierto de Barcelona en el que apenas pueden moverse por la cantidad de personas que tienen alrededor.

Bad Bunny ha convertido España en el epicentro europeo de su gira, ya que va a hacer 12 conciertos en nuestro país repartidos entre Barcelona y Madrid. Y las cifras que ha hecho con esos 12 conciertos son monstruosas, ya que ha vendido más de 600.000 entradas por un precio medio de 150 euros.

Sin embargo, hay personas que han llegado a pagar verdaderas brutalidades de dinero --hasta 500 euros-- y han estado apelotonadas en los conciertos de Barcelona, tal y como han mostrado en vídeos que han publicado en sus redes sociales. "Si uno se gasta 500 euros en una entrada, por lo menos que pueda respirar", ha comentado Nuria Roca al respecto.

Además, los españoles que más ganas tienen de ver a Bad Bunny son los albaceteños, ya que los viajes de Albacete a Madrid, coincidiendo con las fechas de los conciertos de Bad Bunny, han subido un 138%. Y fuera de nuestro país, los que más ganas tienen de verlo son los habitantes de Lyon.

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