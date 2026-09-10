Harry Styles pone fecha a su regreso a Madrid con su gira 'Together, Together': 30 y 31 de julio de 2027

Los detalles Feist será la encargada de abrir los dos conciertos de Harry Styles en Madrid, dentro de su gira, cuyas entradas saldrán a la venta el próximo 14 de septiembre.

Harry Styles regresará a Madrid en 2027 con dos conciertos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano los días 30 y 31 de julio, como parte de la extensión de su gira 'Together, Together'. El anuncio fue realizado en sus redes sociales, donde reveló que visitará doce ciudades, incluyendo Madrid. La gira comenzará en abril en Phoenix y finalizará en agosto en Londres. En Madrid, contará con Feist como telonera. Actualmente, Styles está en su gira con una residencia en el Madison Square Garden de Nueva York. Además, publicó su cuarto álbum, 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally', tras un parón musical.

Harry Styles volverá a Madrid en 2027. El cantante británico ha anunciado este jueves que ofrecerá dos conciertos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano los días 30 y 31 de julio de 2027, como parte de la extensión europea y norteamericana de su actual gira, 'Together, Together'.

El excomponente de la 'boyband' One Direction ha desvelado hoy en sus redes sociales que el próximo año visitará un total de doce ciudades. Entre ellas se encuentra la capital española, dentro de una gira que arrancará a principios de abril en Phoenix, Arizona (EEUU), y concluirá en Londres a finales de agosto, con tres conciertos en el estadio de Wembley.

En sus dos fechas en Madrid, cuyas entradas saldrán a la venta el próximo 14 de septiembre, Styles contará con la cantautora canadiense Feist como telonera. El artista estará acompañado por diferentes invitados en el resto de ciudades de la gira. Entre ellos destaca la australiana Kylie Minogue, que abrirá sus conciertos en Los Ángeles; los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso, que actuarán antes que él en Dallas (Texas); o la estadounidense Caroline Polachek, que será su invitada en París.

Actualmente, el cantante se encuentra inmerso en la primera parte de su gira 'Together, Together', con una residencia de 30 fechas en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York. El tour, que comenzó el pasado mes de mayo en Ámsterdam, ya ha llevado a Styles por países como Brasil y México, además de Londres, donde consiguió batir el récord del mayor número de conciertos ofrecidos durante una misma gira en el estadio de Wembley, con un total de 12 actuaciones.

Una vez finalice su residencia en Nueva York, y antes de comenzar las fechas previstas para 2027, el cantante ofrecerá varios conciertos en Australia.

Styles publicó el pasado 6 de marzo su cuarto álbum de estudio, 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally', poniendo fin a más de tres años de parón musical. Tras la separación de One Direction en 2016, el artista inició una exitosa carrera en solitario. Con su tercer disco, 'Harry's House' (2022), consiguió un premio Grammy y un Brit Award al Mejor Álbum del Año.

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