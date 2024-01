Uno de los ex integrantes de Pereza, Rubén Pozo, ha señalado en sus redes sociales que no está atravesando un mal momento de salud. "Algo pasa con mi cuerpo y no se sabe muy bien lo que es", ha señalado el músico que ha estado subido a los escenarios estos últimos meses.

"A veces te comes al oso y otras veces el oso te come a ti" dicen en la peli de El gran Lebowski. La verdad es que yo no quiero comerme un oso, ni que un oso me devore a mí." ha arrancado Pozo en su publicación de Instagram del 31 de diciembre que va acompañado de una foto suya en la que aparece con una bata de hospital y un porta sueros.

"Algo pasa con mi cuerpo y no se sabe muy bien lo que es. Nunca había estado ingresado. Acojona.", ha añadido el artista. Sin embargo ha señalado que se va encontrando mejor. De hecho, el 1 de enero señaló en una nueva publicación que le habían dejado volver a casa. En este sentido, señala que no debería haber hecho los últimos conciertos de su gira, pero que no lo ha podido evitar señalando que en caso de cancelarlos "entonces sí que me hubiera dado un parraque".

Además, en su primer post también agradeció a la sanidad publica escribiendo "Lo mal enfermo que soy y lo bien que me tratan". Aunque el artista no ha desvelado exactamente que le había pasado, sí que ha agradecido los mensajes de cariño y que los "tratamientos están funcionando"