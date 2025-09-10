Las espectaculares fotos de Rosalía como nueva imagen de Calvin Klein

Ahora
Tatiana Arús explica que los usuarios en redes llevaban semanas debatiendo si se podía tratar de Karol G o de Rosalía, quien finalmente, se ha convertido en la imagen de Calvin Klein.

Rosalía se ha convertido en la nueva imagen de Calvin Klein. Tatiana Arús enseña en este vídeo las imágenes oficiales, que ya están dando la vuelta al mundo.

"La firma estaba calentando motores y jugando al despiste en las últimas semanas hasta tal punto de que los usuarios en redes debatían si se podía tratar de Karol G o de Rosalía", destaca Tatiana Arús en el plató, donde afirma que "no iban mal encaminados".

"Finalmente se ha desvelado que la protagonista es Rosalía, que complementa muy bien su imagen", afirma la colaboradora de Aruser@s.

