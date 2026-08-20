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'Coyote vs. ACME', la película que Warner mantuvo en la nevera durante tres años, llega a los cines

Los detalles La película estaba preparada para su lanzamiento en 2023, pero la compañía estadounidense pensó que sería un fracaso y optó por dejarla en un cajón y dar por perdidos los 70 millones de dólares que costó. Ahora, una distribuidora la ha comprado por 50 millones.

'Coyote vs. ACME', la película que Warner mantuvo en la nevera durante tres años, llega a los cines
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Tres años en la 'nevera'. Es el tiempo que ha tardado en salir a la luz 'Coyote vs. Acme', la última película de Warner Bros. La compañía estadounidense tenía el flim rodado y preparado para su lanzamiento en 2023, pero pensó que sería un fracaso y optó por dejarla en un cajón y dar por perdidos los 70 millones de dólares que costó.

Sin embargo, la presión del equipo que trabajó en la película y de la industria del cine empujó a Warner a vendérsela a una distribuidora independiente por 50 millones, y ahora saldrá a la luz en septiembre.

La película, caracterizada por su alto ritmo y su humor, relata una historia basada en un artículo ficticio de 'The New Yorker' de 1990 en qel que se explica que Wile E. Coyote lleva toda la vida intentando dar caza al Correcaminos valiéndose de productos marca ACME, que siempre habían sido enormemente dañinos para el depredador.

Sin embargo, el problema es que los productos son defectuosos, por lo que Coyote decide demandar a la empresa liderada por Buddy Crane -John Cena- con ayuda del abogado Kevin Avery -Will Forte-.

El film se presenta como una película de juicios con un contenido más serio de lo habitual para este tipo de películas, destinadas normalmente a un público joven.

Además, lo hace acompañada por el plantel de los 'Looney Tunes', que tienen varios guiños a su esencia durante los 102 minutos del largometraje, pero sin perder el foco de su protagonista, Coyote.

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