Muere el actor Tim Curry, conocido por 'The Rocky Horror Picture Show' y 'Solo en Casa 2', a los 80 años

Los detalles Según ha informado 'TMZ', el actor padecía graves problemas de salud y murió la noche del martes en su casa en Los Ángeles.

El icónico actor Tim Curry, conocido por su papel en 'The Rocky Horror Picture Show', falleció a los 80 años en su domicilio en Los Ángeles, según informó 'TMZ'. Curry, quien sufría problemas de salud desde hace más de una década, destacó por interpretar a villanos en películas como 'Solo en Casa 2' y 'Clue'. Nacido en Inglaterra en 1946, estudió teatro en la Universidad de Birmingham y se hizo famoso por su papel del Dr. Frank N. Furter. Fue nominado al premio Tony en tres ocasiones y ganó un Emmy en 1991. A pesar de su retiro en 2011 por problemas de salud, regresó al cine en 2024. Curry, quien nunca se casó ni tuvo hijos, también fue compositor y cantante.

El legendario actor de cine y televisión, Tim Curry, conocido por películas como 'The Rocky Horror Picture Show' o 'Solo en Casa 2', ha muerto a los 80 años, según 'TMZ'. Fuentes cercanas a 'TMZ' han informado que el actor, quien padecía graves problemas de salud desde hacía más de una década, murió la noche del martes en su domicilio de Los Ángeles.

Curry participó en numerosas películas, a menudo interpretando a villanos exagerados, fue nominado tres veces al premio Tony por sus papeles en Broadway y prestó su voz a muchas películas y series de animación.

Sin embargo, su papel más conocido fue el del Dr. Frank N. Furter en su película debut, la irreverente y exitosa comedia musical de terror 'The Rocky Horror Picture Show', estrenada en 1975 y coprotagonizada por Susan Sarandon y Barry Bostwick.

Entre sus otras películas se encuentran 'Los ángeles de Charlie' (2000), 'La isla del tesoro de los Muppets' (1996), 'La sombra' (1994), 'Los tres mosqueteros' (1993), 'Solo en casa 2: Perdido en Nueva York' (1992), 'Clue' (1985), 'Legend' (1985) y 'Annie' (1982).

Trabajo en teatro y musicales

Algunos de sus mejores trabajos se fraguaron en el teatro. Fue nominado al premio Tony, el máximo galardón de Broadway, en 1981 por su papel de Mozart en 'Amadeus', una historia sobre la interacción del gran compositor con su celoso rival Salieri. Posteriormente, también fue nominado al Tony en 1993 por 'My Favorite Year' y en 2005 por su papel del Rey Arturo en la disparatada 'Monty Python's Spamalot'.

Poseedor de una gran voz de barítono, era muy solicitado como actor de doblaje para películas y series de animación. Ganó un premio Emmy en 1991 por su trabajo de voz en la película animada 'Peter Pan y los piratas'.

Con su sonrisa siniestra y su risa amenazante, frecuentemente fue elegido para interpretar a villanos en películas de Hollywood, a veces con matices cómicos, lo que le permitía ofrecer el tipo de interpretaciones exageradas por las que era famoso. "Me encantan esos papeles; siempre son los mejor escritos", le dijo Curry al entrevistador Andrew Kay en 2011.

Vida dedicada a la interpretación

Nacido en el pueblo inglés de Grappenhall, Cheshire, el 19 de abril de 1946, el padre de Curry, capellán de la Marina Real, falleció cuando él tenía 12 años y su madre era secretaria escolar. El actor estudió teatro en la Universidad de Birmingham.

En 1973, consiguió el papel del Dr. Frank N. Furter en la versión teatral original londinense de la obra. Luego voló a Nueva York y Los Ángeles para interpretarlo antes de que se adaptara al cine. La película no fue un éxito inmediato, pero se convirtió en una película de culto gracias a las proyecciones de medianoche en Nueva York y otros lugares, donde el público a menudo se disfrazaba de personajes de "Rocky Horror".

Curry se retiró de una producción teatral británica en 2011 debido a problemas de salud. En 2013, su agente declaró que había sufrido un derrame cerebral, pero que se estaba recuperando "con mucho humor". A partir de entonces, utilizó una silla de ruedas y redujo su carga de trabajo. En 2024, sin embargo, regresó a la gran pantalla, apareciendo en la película de terror 'Stream'.

Curry, quien vivía en Los Ángeles, nunca se casó ni tuvo hijos. Compositor y cantante, también actuó con su propia banda de rock y lanzó varios álbumes.

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