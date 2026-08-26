Julio Iglesias dedica unas bonitas palabras a Dolly Parton tras su muerte: este fue su icónico videoclip juntos

Dolly Parton murió este martes a los 80 años de un cáncer, según informó su equipo a la revista People. Muchos son los famosos que le han querido dedicar unas bonitas palabras a la cantautora, actriz y filántropa. Por ejemplo, Julio Iglesias, quien tuvo en 1994 un dúo memorable con la reina del country: "Querida, Dolly, te has ido lejos, como todos nos iremos, pero tu alma se ha quedado entre todas nuestras almas. Yo, personalmente, tuve la gran suerte de poder cantar contigo. Qué privilegio tan grande tuve. Nos veremos otra vez. Descasa en paz".

Tras este bonito mensaje, Tatiana Arús recuerda en el vídeo principal de esta noticia el videoclip que ambos protagonizaron de su tema en común. Además, la colaboradora enseña otros mensajes de despedida, como el de Nicole Kidman, Paris Hilton, Elton John o Jaime Lee Curtis.

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