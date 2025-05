Raphael, tras superar un linfoma cerebral: "Si te digo que no me asusté, mentiría"

Quería hablar, pero las palabras no salían. Así describe Raphael uno de los momentos más duros de su vida. Ocurrió el 17 de diciembre del año pasado, durante la grabación de una entrevista para televisión. Poco después, ingresaba en el hospital, donde le detectaron un linfoma cerebral. "Lo que recuerdo es confuso. Quería decir una cosa y salía otra", explica ahora.

El diagnóstico obligó al artista a detener su carrera de forma abrupta. Un accidente cerebrovascular le forzó a pausar todo y centrarse en lo más importante: su salud. "Si te digo que no me asusté, mentiría", reconoce el cantante, que durante los últimos cuatro meses ha estado alejado de los focos, recuperándose en silencio.

Ahora, Raphael vuelve con fuerza. Ha anunciado que el próximo 15 de junio será su gran noche, una vez más. Será en Mérida, y será el primero de los conciertos que marcarán su regreso a los escenarios. "Voy a dar un concierto por semana. Cabe mucho en uno a la semana", afirma con su habitual determinación.

No será una gira convencional. Raphael ha decidido viajar más, pero cantar menos. Lo hará a otro ritmo, escuchando su cuerpo, pero con la misma pasión de siempre. Y sobre todo, con una idea muy clara: no se retira. "Una cosa es cuidarte y otra es abandonar. El día que me tenga que ir, me iré. Ya está. Pero yo no puedo hacer una gira de despedida, ¡qué sufrimiento!"

Su único deseo es que todo siga como está. Con la mirada puesta en la siguiente canción, Raphael demuestra que, incluso en la adversidad, su entrega al público y a la música sigue intacta.