El racismo llama a las puertas de Hogwarts: el nuevo actor de Severus Snape, amenazado de muerte en redes sociales

¿Qué está pasando? Harry Potter vuelve en forma de serie en las navidades de 2026, con Paapa Essiedu recogiendo la varita de Alan Rickman para interpretar al icónico personaje. "Mentiría si dijera que no me afecta emocionalmente", dice sobre el odio que está recibiendo en Internet.

En 2026, Harry Potter regresa como serie, marcando el fin de 15 años desde la saga cinematográfica original. Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Paapa Essiedu, entre otros, tomarán el relevo de los icónicos personajes. Essiedu, quien interpretará a Severus Snape, ha sido blanco de amenazas de muerte y racismo debido a su color de piel. Esta situación ha convertido lo que debería ser un momento emocionante para los fans en una pesadilla para el actor. A pesar del odio en redes, Essiedu se mantiene firme, decidido a no dejarse intimidar y a seguir adelante con su papel soñado.

Harry Potter vuelve en 2026. En la navidad de 2026. Lo hace en forma de serie, después de que hace 15 años los Danield Radcliffe, Emma Watson y demás pusieran fin a la saga cinematográfica. Después de que colgaran unas varitas que recogerán ahora Dominic McLaughlin, Arabella Stanton... y también Paapa Essiedu. También un intérprete que recoge el testigo de Alan Rickman en el papel de Severus Snape y que ha recibido amenazas de muerte en redes.

Todo, por su color de piel. Porque lo que debería haber sido uno de los momentos más esperados y felices para los fans de Harry Potter se ha convertido en una sucesión de insultos, de improperios y de memes de muy mal gusto para el actor. Para un intérprete que está sintiendo el odio de Internet.

De los usuarios de Internet. "Nadie debería tener que enfrentarse a esto por hacer su trabajo. Mentiría si dijera que no me afecta emocionalmente", ha dicho.

Porque está recibiendo amenazas de muerte. Porque han tenido incluso que reforzar la seguridad en el set de grabación. "La realidad es que, si miro Instagram, veo a alguien que dice: 'Voy a ir a tu casa y te mataré".

Los mensajes son claros. "Renuncia o te mato", le exigen. El actor, en ese sentido, ha explicado que interpretar a Snape ha sido siempre su papel soñado. Sin embargo, jamás se imaginaría vivir la pesadilla racista a la que se enfrenta.

"Todo eso me motiva a no dejarme intimidar por quienes dicen que preferirían que muriera antes que hacer un trabajo del que me sentiré realmente orgulloso", ha compartido.

Y es que los memes racistas han copado las redes sociales, con estereotipos básicos, chistes poco originales y una imaginación que, como suele ser habitual en los racistas, se les vuelve a quedar corta.

Ante todo eso, la pócima de la educación. Una que, en pleno 20206, todavía muchos tienen que aprender a elaborar.

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