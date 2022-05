La celebración del Día de Star Wars el 4 de mayo no tiene una fecha de inicio oficial, pero sí un punto de origen.

Lo cierto es que la elección de esta jornada para rendir homenaje a la saga reside en un juego de palabras en inglés: "May the 4th Be With You", según recoge la web oficial de Star Wars. Así, los primeros usos de la frase, de los que la citada fuente tiene constancia, datan de 1978: un año después del lanzamiento de Star Wars A New Hope.

Ese verano del 78, los escritores de periódicos usaron la frase para conmemorar las celebraciones del Día de la Independencia del cuatro de julio. "Que la Fuerza esté contigo"-como se escucha en A New Hope - ocupó carteles y artículos durante meses.

Cuál es el origen del Día de Star Wars

Así, el público de habla inglesa en el Reino Unido se familiarizó con la expresión. Un año más tarde, el 4 de mayo de 1979, una publicación del diario británico ‘London Evening’ fijó definitivamente la fecha para la celebración.

La nueva primera ministra británica, Margaret Thatcher, asumió el cargo ese día. Por ello, en esa ocasión se podía leer en un anuncio a página completa el siguiente mensaje: “May the 4th Be With You, Maggie” (“Que la fuerza te acompañe” en castellano). En aquel entonces, Star Wars: The Empire Strikes Back estaba en producción en los cercanos Elstree Studios. Es decir, los números del Evening News podrían haber aparecido en las oficinas de Lucasfilm, según recoge la web oficial.

Sin embargo, hay otro posible origen de esta celebración relacionado con la producción de 'Revenge of the Jedi'. El culpable de la elección de esta fecha podría ser Randy Thom, director de diseño de sonido en Skywalker Sound (perteneciente a The Walt Disney Company). Tal y como explica el portal oficial, Thom recordó el juego de palabras por su cuenta al contemplar la fecha: 4 de mayo de 1982. Lo compartió con otros compañeros del rodaje declarando así "May the 4th Be With You".