La nueva película animada de Pixar "Lightyear" no verá la luz en 14 países de Oriente Medio y Asia. Emiratos Árabes Unidos (EAU) es uno de ellos. Su Oficina de Regulación de Medios del Ministerio de Cultura y Juventud tomó esta decisión ante la negativa de Disney de recortar partes de su película, como la escena en la que dos personajes lesbianas se besan, según recoge Reuters.

La decisión de la entidad, que fue comunicada a través de su cuenta de Twitter en la que colocaron una fotografía del cartel de la película con el símbolo de "prohibido" superpuesto, fue apoyada también en redes sociales. Los usuarios pidieron su exclusión al considerar que viola los valores religiosos y morales que imperan en este país de mayoría musulmana, donde las relaciones entre personas del mismo sexo están criminalizadas. Tras esta medida, la Oficina de Regulación de Medios destacó la necesidad de que todos los cines del país realicen "un seguimiento y una evaluación" de las películas antes de que se estrenen para "garantizar la seguridad del contenido de acuerdo con la clasificación de edad adecuada".

Emiratos ya se enfrentó a un dilema similar el pasado diciembre, cuando se estrenó la película "Eternals", que decidió no prohibir a pesar de incluir escenas con personajes homosexuales. La medida que tomó entonces fue "la inclusión de la película en la categoría para mayores de 21 años", según un comunicado. Emiratos criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo, al igual que muchos países de mayoría musulmana, a pesar de que a principios de año aprobó un paquete de reformas del Estatuto Personal que incluían la legalización del matrimonio civil, la convivencia sin matrimonio o la maternidad para mujeres solteras, aunque no abordó cambios respecto a la comunidad LGTBI.

"Lightyear" podría ser prohibida también en China

"Lightyear", la continuación de la saga "Toy Story" de Pixar, se estrena en España el próximo 17 de junio. En ella, Chris Evans da voz al personaje principal, BuzzLightyear, un guardián espacial. El objetivo del filme es dar a conocer la historia definitiva sobre los orígenes de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró al juguete. En el filme, la amiga íntima de Buzz es una guardabosques espacial que se casa con otra mujer.

Por ahora, Disney no ha recibido una respuesta de las autoridades chinas sobre si permitirán la película en los cines. Sin embargo, cabe señalar que China ha rechazado otras representaciones de la homosexualidad en el pasado. Por su parte, la productora de "Lightyear" Galyn Susman ha dejado claro que no van a recortar ninguna escena. "No vamos a recortar nada, especialmente algo tan importante como la relación amorosa e inspiradora que muestra a Buzz", dijo Susman a Reuters en el estreno de la película en la alfombra roja en Londres.

China no es un mercado decisivo para Pixar, según aseguró una fuente de la industria a Reuters. Contribuyó con apenas un 3% a la taquilla mundial de "Toy Story 4", que recaudó más de mil millones de dólares en ventas de entradas en todo el mundo en 2019, según Comscore.