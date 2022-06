Si duda, la combinación de estas dos plataformas pone a nuestro alcance un abanico de títulos amplio para satisfacer a todo tipo de públicos. Los amantes de la ciencia ficción más jóvenes podrán disfrutar de series como 'Ms Marvel' o 'Roswell, Nuevo Méjico', que convivirán con otras producciones como el inquietante western 'Westworld' o el drama urbano 'Atlanta'.

También podremos ver la nada sorprendente renovación de 'Solo asesinatos en el edificio' para aliviar la intensidad con un poco de comedia. Pero hay mucho más así que vamos a por ello.

HBO Max

'Roswell: New México' T4 -7 de junio de 2022

Recapitulemos; esta serie al más puro estilo 'Embrujadas' es el reboot de la original que con el nombre Roswell fue estrenada en Estados Unidos en 1999. Aunque solo duró tres temporadas, la crítica fue benevolente con ella y llegó a tener una pingüe legión de seguidores. Quizá por eso la industria de Hollywood decidió recuperarla. Su punto fuerte está en la aproximación más moderna a la realidad de los inmigrantes indocumentados en el país norteamericano. Si bien esa premisa se ve un poco enrarecida al quedar sostenida por una historia de post adolescentes que buscan el amor en un contexto de sorpresiva convivencia con alienígenas. Algo chocante, ¿no?.

'Irma Vep' -7 de junio de 2022

Esta miniserie de ocho capítulos también tiene un precedente en los noventa. Se trata de la película homónima que también dirigió el cineasta francés Olivier Assayas y que se estrenó en Cannes en 1996. El papel de la actriz Maggie Cheung queda ahora en manos de Alicia Vikander. Tanto la cinta original como el remake están inspiradas en el clásico filme de cine mudo ‘Les Vampires’, dirigida por Louis Feuillade’s en 1915. Sin embargo, aunque Cheug, que era una súper estrella china en la época, hacía de sí misma, el personaje de Vikander ahora se llamará Mira.

'Westworld' T 4 -27 de junio de 2022

Con su tráiler épico apoyado en la mítica canción Perfect Day de Lou Reed, HBO Max no necesitó palabras para ilustrar el regreso de una de las series más esperadas por los amantes de la ciencia ficción. No ha sido sin tiempo, más de dos años es lo que llevamos sin ver material nuevo de la obra creada por Lisa Joy y su marido Jonathan Nolan. El matrimonio ha asegurado que necesita diseñar cuidadosamente las tramas y los escenarios así que se espera una cuarta temporada de una gran calidad. De entrada, ya han anunciado que veremos nuevos mundos y que nos han advertido que estemos preparados para sorprendernos. Pase lo que pase estaremos ante una reflexión que nos hará pensar en cuál puede ser el oscuro futuro del mundo tal y como lo conocemos tras el supra desarrollo de la inteligencia artificial en la tierra.

Disney+

'Colegio Abbott' -1 de junio de 2022

Se trata de una comedia sobre el día a día de un grupo de profesores de un colegio cuya directora es sorda y que tratan de apañárselas en la cruda realidad del sistema de educación pública estadounidense en la ciudad de Filadelfia. Aunque les ponen el palo en la rueda constantemente, ellos son tenaces y no se dan por vencidos para tratar de sacar a sus alumnos adelante. Los raquíticos salarios que perciben contrastan con la pasión desmedida que sienten por su trabajo.

'The Orville' T3 -7 de junio de 2022

Otra que llega con retraso es la de la tercera temporada de The Orville, esta vez por la pandemia, pues estaba inicialmente anunciada para el mes de marzo. Además, sus seguidores podrían estar ante su última entrega, pues su director Seth McFarlane estaría ya inmerso en nuevos proyectos que incluirían la serie Ted. McFarlane fue el creador de la película y hasta le pone voz a su pequeño protagonista. Sin embargo, esta cuarta temporada presentada como The Orville: Nuevos Horizontes, no será auto conclusiva por lo que, aunque no sea lo previsto, queda entreabierta la puerta para posibles ampliaciones.

'Ms. Marvel' T1 -8 de junio de 2022

Se trata de una mini serie original de los estudios Marvel sobre una adolescente musulmana llamada Kamala Khan que vive en Nueva Jersey. Es una fanática de los videojuegos, la ciencia ficción y los superhéroes y su imaginación desbordante la lleva a fantasear constantemente con la Capitana Marvel. Eso sí, en el colegio se siente una auténtica nerd aunque eso pronto cambiará. Kamala descubrirá que tiene superpoderes, igual que sus ídolos, y la vida se le va a poner mucho más divertida.

'Con amor, Víctor' T3 -15 de junio de 2022

En esta tercera y última temporada Vítor sigue descubriéndose a sí mismo a través del amor. El personaje interpretado por Michael Camino debe decidir con quién quiere estar, pero sobre todo en qué tipo de persona quiere convertirse. La escuela se termina y hay que empezar a pensar en el futuro. Así que el joven y sus amigos se ven inmersos en ese complejo proceso de crecer y tomar decisiones que afectarán a l resto de sus vidas.

'Solo asesinatos en el edificio' T2 -28 de junio de 2022

La comedia de Disney+ tuvo un éxito arrollador en su primera temporada llegando a ser la serie original más vista el día de su estreno. Seguramente, su fantástico reparto tenga mucho que ver y se ve que Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short han decidido repetir. El edificio Arconia, escenario de crímenes resultante de la mezcla de tres inmuebles reales de Nueva York, volverá a tenerlos como inquilinos. Esta revisión del género policiaco es tan desternillante que su renovación no ha sorprendido a nadie.

'Atlanta' T2 -29 de junio de 2022

Vuelve la que ya es considerada como una auténtica obra de arte de la cultura norteamericana. Su nueva entrega ha tardado cuatro años en llegar y, por lo que se dice de los nuevos capítulos, la espera habrá valido la pena. Gran parte de la acción tendrá lugar en Europa, ya que la carrera del rapero Paper Boi, interpretado por Brian Tyree Henry, se está consolidando y se encuentra de gira con su manager y primo Earn y los personajes Van y Darius.

'Baymax' -29 de junio de 2022

Los estudios de animación de Walt Disney regresan con esta producción recreada en la ciudad de San Francisco. Baymax, el robot cuidador entregado siempre a la tarea de ayudar a los demás, tendrá seis capítulos más para vivir aventuras rodeado de nuevos personajes que le necesitarán.