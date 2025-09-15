El presidente de RTVE propondrá al Consejo de Administración retirar a España de Eurovisión si participa Israel

El contexto Aunque no está en el orden del día de la reunión del Consejo que se celebra este martes, algunos miembros del mismo quieren que se debata la posible ausencia de España en el certamen, según ha podido conocer laSexta.

Finalmente, el presidente de RTVE, José Pablo López, propondrá a los miembros del Consejo de Administración de la Corporación pública que España se retire del Festival de Eurovisión de 2026 si Israel sigue con su participación. Así lo ha adelantado RTVE, confirmando que esta propuesta se lanzará en la reunión prevista para este mismo martes. Están citados a las 9:30 horas de mañana.

De aprobarse dicha propuesta, España sería el quinto país que deja plantado al festival de la canción. Una decisión que se tomaría para dar visibilidad a la denuncia de nuestro país ante el genocidio de Gaza, perpetrado a manos de Israel y de su líder, Benjamin Netanyahu. Ya han adelantado su retirada países tan clásicos en Eurovisión como Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda.

Además, según ha podido saber laSexta, existe una mayoría de consejeros de RTVE creen que España no debe participar en Eurovisión si se permite que Israel forme parte del mismo. Según ha podido conocer laSexta, hay un debate interno abierto entre los consejeros a las puertas de la reunión del Consejo de Radiotelevisión Española que se celebra este martes. Aunque la participación de nuestro país no está en la orden del día, algunos miembros del Consejo quieren que esta cuestión se debata y que España se una al boicot al certamen.

El Consejo está formado por 15 miembros, de los cuales cinco son elegidos por el PSOE, cuatro por el PP, dos por Sumar y el resto, por Junts, ERC, PNV y Podemos. Hasta el momento, cuatro países han avanzado que no participarán en la próxima edición del certamen si Israel forma parte del mismo: Islandia, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia.

La cadena pública neerlandesa AVROTROS ha sido la última en anunciar esta decisión, al considerar incompatible su presencia, dada la tragedia humanitaria en Gaza, con los valores de "paz, igualdad y respeto" que, según la emisora, debe representar el concurso. AVROTROS cree que "ya no puede justificar" la participación israelí debido al "grave y continuo sufrimiento humano en Gaza", además del "deterioro de la libertad de prensa, con la exclusión deliberada" de periodistas internacionales y asesinatos de reporteros locales.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) tomó la decisión de ampliar hasta mediados de diciembre de este año el plazo para que los países confirmasen si participarían o no en el festival de Eurovisión de 2026 que se celebrará en Viena. La participación de Israel en el certamen podría someterse a voto en la próxima asamblea de la UER en su sede en Ginebra, los días 4 y 5 de diciembre.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este lunes que las asociaciones deportivas "deben plantearse si Israel debe participar en competiciones internacionales". En el Congreso de los Diputados, Sánchez ha trasladado que ni Rusia ni Israel deben participar en ninguna competición internacional más hasta que no cese la "barbarie".

La presencia de Israel en Eurovisión ha sido objeto de críticas por parte de numerosos países que participan en el certamen. En las dos última ediciones, Israel ha sido el país más votado por el público, quedándose a las puertas de vencer en la edición de 2025. Mientras se permite la participación de Israel, la UER sí vetó a Rusia por su invasión en Ucrania, algo que le ha impedido competir en el concurso en los último cuatro años.

Durante la celebración de la edición de este año del festival, cadenas como RTVE lanzaron distintos mensajes a favor de la paz. Antes del comienzo de Eurovisión, RTVE emitió un vídeo -sin sonido y con letras blancas sobre un fondo negro- con un mensaje que decía lo siguiente: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina".

La UER llegó a amenazas con sanciones económicas a aquellas radiotelevisiones públicas que mencionasen las cifras de víctimas del genocidio israelí, explicando que las reglas del festival y el manual del comentarista "prohíben las declaraciones políticas que puedan comprometer la neutralidad del concurso". "Las cifras de víctimas no tienen cabida en un programa de entretenimiento apolítico cuyo lema, Unidos por la música, encarna nuestro compromiso con la unidad", añadieron.

El presidente del Gobierno aseguró entonces que Israel no debería participar en Eurovisión, defendiendo que no se debería "permitir dobles estándares en la cultura". "El compromiso de España con la legalidad internacional y con los derechos humanos debe ser constante y debe ser coherente, también desde Europa", aseguró.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha posicionado este lunes a favor de no participar en Eurovisión si está Israel, mencionando la movilización que ha tenido lugar en La Vuelta. "Los eventos culturales y deportivos no deben blanquear el genocidio", ha aseverado en una entrevista en RNE, insistiendo en que no tolerarán "

Este anuncio supone un cambio respecto de la posición pública que los responsables del organismo público apuntaron el pasado martes en un desayuno con la prensa por la próxima edición de Benidorm Fest, con la asistencia del director de TVE, Sergio Calderón. En la misma se pidió "prudencia" y se afirmó que RTVE contempla "todos los escenarios posibles" de cara a su participación en Eurovisión 2026 si la de Israel sigue adelante, pero que la decisión no se tomaría hasta diciembre y, mientras tanto, se tantearía la postura del resto de países participantes. Solo un día antes, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, había declarado que la decisión depende de RTVE, pero añadió: "si no logramos expulsar a Israel de Eurovisión, habrá que tomar medidas" para "no normalizar" la representación de este país en foros internacionales. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya planteó esta posibilidad en mayo tras la última edición del festival al defender que Israel fuera apartado del certamen musical, como se hizo con Rusia, y de otros eventos similares. Desde 1961, cuando compitió por primera vez con Conchita Bautista y 'Estando contigo', España ha participado ininterrumpidamente en la gran final de Eurovisión y es uno de los diez países con más participaciones, 64 (en 2020 no hubo programa por la pandemia de covid-19).