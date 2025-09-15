Ferreras responde a Ayuso tras comparar las protestas de La Vuelta en Madrid con Sarajevo: "Es de una irresponsabilidad absoluta"

Antonio García Ferreras, director y presentador de Al Rojo Vivo, reacciona contundente a las declaraciones que ha realizado la presidenta de la Comunidad de Madrid, un día después de que la capital paralizase La Vuelta en protesta por el genocidio en Gaza.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha comparado las protestas que se produjeron este domingo en Madrid por la participación del equipo de Israel en La Vuelta [como ha ocurrido también en otros lugares de España durante estas últimas semanas], con la tragedia de la guerra de Sarajevo.

Tal como podemos ver en este vídeo, para Ayuso "las imágenes que se vieron [este domingo] con turistas teniendo que marcharse parecían Sarajevo en guerra", señalando a su vez que Madrid ahora será vista en el mundo como la ciudad o la región en la que "se persigue al judío" y que si "empezamos a boicotear eventos deportivos nos va a llevar a los peores episodios del siglo XX".

Antonio García Ferreras, director y presentador de Al Rojo Vivo, reacciona contundente ante estas declaraciones: "Hacer esta comparativa con lo que ocurrió este domingo en La Vuelta en Madrid, incluso en los momentos más intensos de algunas cargas policiales que se produjeron, con lo vivido en Sarajevo es de una falta de sensibilidad...".

Es evidente, añade el periodista, que no estuvo allí: "Por si no lo sabe: del 1992 al 1996, unos 1.300 días de asedio, si intentabas salir te pegaban un tiro, unos 14.000-15.000 muertos, unos 50.000 heridos... ¡Hombre¡ Comparar lo de ayer con lo vivido en el trágico cerco de Sarajevo es una irresponsabilidad absoluta", insiste y remata Ferreras.

En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia: un extracto de las palabras de Ayuso y la reacción de Ferreras.