El humorista Javier Cansado se aparta "varios meses" de los escenarios para tratarse de un tumor

El humorista Javier Cansado, conocido por formar parte del dúo cómico Faemino y Cansado, ha anunciado hoy que le han diagnosticado un tumor y que esta semana comenzará el tratamiento, tras haberse sometido a una operación. Además, adelantó que estará "varios meses" fuera de los escenarios para recuperarse.

Cansado, que también participa en pódcast como Todopoderosos o Aquí hay dragones, lo comunicaba a través de la red social X: "Amigos, amigas, este verano me puse enfermo, un tumor era el culpable".

"Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en movidas. Un abrazo", añadía el cómico, sin dar más detalles sobre su enfermedad.

Nacido en Madrid en 1955, Javier Cansado es uno de los humoristas más reconocidos de España. Antes de dedicarse por completo al humor, se licenció en Psicología e inició su trayectoria en los escenarios a comienzos de los años ochenta, cuando formó junto a Juan Carlos Arroyo el dúo Faemino y Cansado. Y ha conseguido consolidar su carrera en televisión como colaborador en diversos programas.