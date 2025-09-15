Ahora

Salud

El humorista Javier Cansado se aparta "varios meses" de los escenarios para tratarse de un tumor

Los detalles El humorista Javier Cansado, parte del dúo 'Faemino y Cansado', anunció que padece un tumor. Tras una operación, esta semana iniciará tratamiento y se mantendrá varios meses alejado de los escenarios para centrarse en su recuperación.

El humorista Javier Cansado se aparta "varios meses" de los escenarios para tratarse de un tumorEl humorista Javier Cansado se aparta "varios meses" de los escenarios para tratarse de un tumorEuropa Press

El humorista Javier Cansado, conocido por formar parte del dúo cómico Faemino y Cansado, ha anunciado hoy que le han diagnosticado un tumor y que esta semana comenzará el tratamiento, tras haberse sometido a una operación. Además, adelantó que estará "varios meses" fuera de los escenarios para recuperarse.

Cansado, que también participa en pódcast como Todopoderosos o Aquí hay dragones, lo comunicaba a través de la red social X: "Amigos, amigas, este verano me puse enfermo, un tumor era el culpable".

"Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en movidas. Un abrazo", añadía el cómico, sin dar más detalles sobre su enfermedad.

Nacido en Madrid en 1955, Javier Cansado es uno de los humoristas más reconocidos de España. Antes de dedicarse por completo al humor, se licenció en Psicología e inició su trayectoria en los escenarios a comienzos de los años ochenta, cuando formó junto a Juan Carlos Arroyo el dúo Faemino y Cansado. Y ha conseguido consolidar su carrera en televisión como colaborador en diversos programas.

Las 6 de laSexta

  1. Las protestas por Gaza en La Vuelta abren una nueva batalla política: el PP hace "responsable de cada altercado" al Gobierno
  2. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Israel mata en una noche a al menos 20 palestinos, entre ellos nueve mujeres y niños, de Ciudad de Gaza
  3. El Govern de Mazón grabó parte de la reunión de CECOPI por la DANA, pero no se lo trasladó a la jueza
  4. El maquinista del Alvia habla por primera vez tras el juicio: "Si tengo que entrar en la cárcel, entro, pero que se sepa la verdad"
  5. Segunda jornada de huelga en Barajas con esperas de una hora para pasar los controles
  6. El asesinato de Kirk une a la derecha y la extrema derecha con un solo objetivo: demonizar a la izquierda