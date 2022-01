El mundo entero arranca un año 2022 repleto de incertidumbres tanto a pequeña y gran escala. Los efectos de la pandemia de coronavirus, la difícil situación económica que está viviendo la inmensa mayoría de las potencias mundiales por la crisis sanitaria o las consecuencias del cambio climático, ya gravemente visibles en muchos aspectos, ponen de manifiesto que este no será un año ni mucho menos fácil para toda la población. También lo dicen, y aunque parezca de locos, Los Simpson.

Porque la serie que retrata a la popular familia norteamericana lleva prácticamente desde su nacimiento, hace más de 30 años, dibujando y analizando en clave de humor cómo será nuestro futuro, en qué se convertirá la humanidad y qué grandes acontecimientos vivirá. De hecho, el nombramiento de Trump como presidente de Estados Unidos, la crisis climática o la propia pandemia son algunos de los eventos que ya vieron venir Homer y todo el elenco del programa. No han sido ni serán los únicos.

Los Simpson, que continúa en emisión por la que ya es la trigésimotercera temporada, también han hablado a lo largo y ancho de la serie de un conjunto de situaciones que podrían seguir dándose, por ejemplo este mismo 2022. ¿Lograrán cumplir con sus profecías -tal y como han hecho en otras tantas ocasiones- este año? Lo cierto es que debemos esperar que no en algunos aspectos, pues en la película que protagoniza la familia amarilla se da una suerte de vínculo con la pandemia que no nos pone en un buen escenario.

En un momento dado del largometraje, todos los vecinos de Springfield quedan completamente aislados por una cúpula, lo que podría traducirse en que en 2022 podríamos volver a estar confinados o sufrir un empeoramiento de la situación sanitaria por la pandemia. A esto hay que vincular también los males derivados de la crisis climática que han denunciado en la serie constantemente, que si bien ya se han confirmado podrían hacerse más fuertes.

Pero no todo es malo en 2022, según Los Simpson. En el terreno tecnológico, en un capítulo del año 2005 se aventuraron a predecir que los coches voladores serán una realidad que pueda ser comercializada este mismo año. Todo apunta, de momento, a que no va a ser así -al menos, su distribución entre particulares-, aunque no es la idea más descabellada que ha planteado la serie en este sentido. 2022 también podría suponer una especial alegría para los españoles. Por el fútbol.

Porque en otro episodio emitido en 2014, Homer era árbitro en la Copa Mundial de Fútbol de ese año. En la final, jugaban Brasil y España. ¿Podría darse este encuentro en 2022, durante el Mundial de Qatar? Puede ser, si bien hay que reconocer que nuestro país no salía muy bien parada en ese capítulo, donde un jugador de la selección española intenta sobornar a Homer para amañar el partido. Finalmente, en otro episodio predicen que EEUU prohibirá las armas este año, lo cual sería una de las mejores noticias que podríamos recibir.