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El genocidio desde dentro

Naza, el documental sobre las operaciones de Israel en Gaza: "Puedo saber a cuánta gente voy a bombardear"

Los detalles La miseria del Ejército israelí queda reflejada en este documental donde 24 oficiales de inteligencia y soldados en servicio explican cómo funciona la inteligencia artificial que utilizan durante los bombardeos.

Los directores del documental Naza Rachel Szor y Yuval Abraham
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Mientras la sociedad israelí se prepara para dormir, a pocos metros, quienes han perpetrado la matanza hablan. Un soldado cuenta cómo una vez le dieron aprobación para matar a 500 personas cuando el objetivo era solo una.

En el documental Naza, que ha provocado la ovación más larga del festival de Venecia tras estar 24 minutos aplaudiendo, 24 oficiales de inteligencia y soldados israelíes en servicio explican cómo funciona la inteligencia artificial que utilizan durante los bombardeos.

"Obtienes un mapa completo de cada edificio en Gaza. Puedo seleccionar una casa y saber a cuánta gente voy a bombardear. Te dice cuántos hijos tiene, si tiene mujer....", explica uno de ellos.

Para estos soldados no son ni personas, son Naza, es decir, daños colaterales. Todo esto a pesar de disponer de información en tiempo real de miles de teléfonos móviles pirateados.

"Resultó sorprendente la cantidad de personas que, en sus conversaciones, hicieron referencia al Holocausto", reconoce uno de los directores del documental, Yuval Abraham.

Relatan escenas de perros alimentándose en fosas comunes o de cómo convirtieron en un juego la práctica macabra de disparar a los gazatíes utilizando la comida como cebo.

La miseria del Ejército israelí, documentada por dos de los directores del oscarizado 'No Other Land', Rachel Szor y Yuval Abraham, y que esperemos consiga algo más que una larga ovación.

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